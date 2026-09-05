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Dengue, caso sospetto a Cellatica: tre giorni di disinfestazione

La segnalazione di una possibile infezione da virus importato dall’estero comporterà un intervento in via Aldo Moro
Le zanzare sono il vettore di malattie infettive come le Arbovirosi
Le zanzare sono il vettore di malattie infettive come le Arbovirosi

Scatta a Cellatica un intervento straordinario di disinfestazione dopo la segnalazione di un sospetto caso di infezione da virus Dengue importato dall’estero. La comunicazione è arrivata al Comune da Ats Brescia nella giornata di ieri e ha portato all’emanazione di una specifica ordinanza sindacale. La disinfestazione riguarderà la zona di via Aldo Moro, e interesserà sia gli spazi pubblici sia le proprietà private, comprese le aree verdi, i giardini e gli spazi all’aperto.

L’intervento sarà effettuato secondo quanto previsto dal Piano nazionale Arbovirosi e comprenderà trattamenti con prodotti adulticidi e larvicidi, finalizzati a ridurre la presenza delle zanzare che possono fungere da vettore del virus. Gli interventi sono quindi programmati per oggi, domani e lunedì, sempre con inizio alle 8 del mattino.

Durante i trattamenti è raccomandato di tenere chiuse porte e finestre, ritirare la biancheria stesa, i prodotti ortofrutticoli e gli animali domestici. Il caso riguarda una persona che avrebbe contratto l’infezione durante un viaggio all’estero e che si trova ora in isolamento preventivo. Le misure adottate hanno carattere precauzionale e mirano a evitare una possibile trasmissione locale del virus. L’intervento si aggiunge alle attività di disinfestazione già programmate dal Comune nelle scorse settimane.

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Denguecaso sospettoCellatica
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