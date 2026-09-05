Dengue, caso sospetto a Cellatica: tre giorni di disinfestazione

Scatta a Cellatica un intervento straordinario di disinfestazione dopo la segnalazione di un sospetto caso di infezione da virus Dengue importato dall’estero. La comunicazione è arrivata al Comune da Ats Brescia nella giornata di ieri e ha portato all’emanazione di una specifica ordinanza sindacale. La disinfestazione riguarderà la zona di via Aldo Moro, e interesserà sia gli spazi pubblici sia le proprietà private, comprese le aree verdi, i giardini e gli spazi all’aperto.
L’intervento sarà effettuato secondo quanto previsto dal Piano nazionale Arbovirosi e comprenderà trattamenti con prodotti adulticidi e larvicidi, finalizzati a ridurre la presenza delle zanzare che possono fungere da vettore del virus. Gli interventi sono quindi programmati per oggi, domani e lunedì, sempre con inizio alle 8 del mattino.
Durante i trattamenti è raccomandato di tenere chiuse porte e finestre, ritirare la biancheria stesa, i prodotti ortofrutticoli e gli animali domestici. Il caso riguarda una persona che avrebbe contratto l’infezione durante un viaggio all’estero e che si trova ora in isolamento preventivo. Le misure adottate hanno carattere precauzionale e mirano a evitare una possibile trasmissione locale del virus. L’intervento si aggiunge alle attività di disinfestazione già programmate dal Comune nelle scorse settimane.