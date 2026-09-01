Dengue a Mazzano, scatta la disinfestazione: ecco dove e quando

A Mazzano è stato segnalato un possibile caso di infezione da virus Dengue importato dall’estero in una persona residente in via Dante Alighieri. A seguito della comunicazione ricevuta da Ats, il Comune ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, prorogato fino al 31 dicembre 2026.
L’intervento sarà effettuato mercoledì 2 settembre dalle 5 nel raggio di 200 metri dalla residenza della persona interessata. La zona comprende via Dante Alighieri, via Conciliazione dal civico 1 al 97, via Sorelle Agazzi dall’1 al 32, via Don G. Minzoni dall’1 al 17 e al civico 31, via San Rocco dall’1 all’intersezione con via Don G. Minzoni, via Padana Superiore dal civico 19/c all’intersezione con via De Gasperi, via Matteotti dall’1 al 45, via Portesi ai civici 2/a, 2/b, 4, 4/a e 6 e la piazza antistante la Chiesa parrocchiale di Ciliverghe. La ditta L’Albero società cooperativa sociale Onlus, incaricata dal Comune e accompagnata, se necessario, dalla Polizia Locale, interverrà dalle 5 nelle aree pubbliche e dalle 12 nelle aree private. In queste ultime saranno trattati esclusivamente giardini e cortili.
Le precauzioni per i residenti
Il personale incaricato suonerà ai citofoni dei civici coinvolti e sarà necessaria la presenza dei proprietari per consentire l’accesso alle aree private. In alternativa potrà essere delegato un vicino oppure lasciato aperto il cancello, indicando la necessità di effettuare il trattamento. In caso di pioggia intensa, l’intervento sarà rinviato al primo giorno utile. Durante la disinfestazione bisognerà tenere chiuse le finestre, sospendere gli impianti di ricambio dell’aria, disattivare per la giornata gli impianti di irrigazione automatici e tenere al chiuso gli animali domestici.
Gli orti non saranno trattati. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno dovranno essere lavati con detergenti comuni dopo il trattamento, utilizzando guanti. Le aree private destinate a cortile potranno essere utilizzate nuovamente dopo cinque ore dall’intervento. Il Comune raccomanda inoltre ai residenti di proteggersi dalle punture di zanzara con abiti che lascino scoperte meno zone possibile, repellenti per uso topico e, dove utile, zanzariere e dispositivi antizanzare. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio ecologia e cave al numero 030 69008231. Le indicazioni sulla prevenzione della zanzara tigre e sulle arbovirosi sono disponibili sul sito di Ats Brescia.