Degrado in via Gambara, Pomarici: «Incontrati i residenti»

Per il presidente della Commissione Sicurezza, Luca Pomarici, la situazione tra via Gambara e via Saffi «merita di essere affrontata seriamente e per questo motivo, lontano dai riflettori, ho effettuato un sopralluogo e incontrato i cittadini. Dalle loro parole emerge il riconoscimento per quanto fa la Polizia locale, solo recentemente proprio nell’area adiacente è stato effettuato uno sgombero». Per il consigliere comunale del gruppo Azione, ItaliaViva e Più Europa serve «un lavoro di squadra, partendo dal prezioso operato delle forze dell’ordine in capo allo Stato, per poter trovare azioni pienamente risolutive».
La replica alle opposizioni
Pomarici si sofferma poi sulle accuse di Carlo Andreoli (FdI). «Da 3 anni sentiamo dal centrodestra slogan vuoti e scaricabarili sul Comune, così come nessun riconoscimento del prezioso lavoro della Polizia locale - conclude -. Probabilmente è occupato a sfornare video social ma avranno presto l’occasione per recepire in Commissione Sicurezza l’esito del primo semestre del progetto Agenti di Comunità. A loro non piace per via del nome e per non averlo messo in campo quando potevano».
«Chiedano al Governo»
E poi, per concludere, l’invito ai colleghi di opposizione: «Dato che sono appassionati a interrogare, chiedano al Governo quali azioni intenda mettere in campo per garantire la sicurezza dei cittadini. Come Amministrazione proseguiamo l’ascolto del territorio per poter potenziare dove possibile i servizi. Attendiamo che dei numerosi proclami risolutori lanciati a livello nazionale arrivi qualche briciola per i territori. Probabilmente, in vista di elezioni, qualcosa succederà».