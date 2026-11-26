Sono arrivati un po’ alla spicciolata e qualcuno di loro, nel bel mezzo della discussione, è uscito a fumare una sigaretta, visibilmente contrariato per la piega che stava prendendo l’incontro atteso da tempo. Chi è rimasto seduto al tavolo davanti all’assessore alla Sicurezza, Valter Muchetti, sono i residenti e i commercianti più arrabbiati per quel degrado che ormai denunciano da mesi. Per quel dormitorio fatto di coperte e cartoni che ogni mattina trovano fuori dai loro uffici o dalle loro abitazioni all’angolo tra via Lattanzio Gambara e via Saffi. Perché il problema principale non sono le coperte, ma lo sporco e la droga che trasformano una tranquilla zona commerciale e residenziale alle porte del centro della città e a due passi dal Tribunale in un luogo pericoloso.
Cosa è successo
Ma l’incontro di stasera – non a caso andato in scena nel bar di uno dei commercianti più esposti a questa situazione logorante – non è andato come speravano. «Sinceramente ho trovato l’incontro imbarazzante – ha commentato la commerciante Marta Minerva, che insieme al gestore del locale Claudio Ianniello, è un po’ la portavoce del gruppo di cittadini –. Innanzitutto non c’è stato alcun approccio risolutivo e le varie proposte avanzate dall’assessore, come l’installazione di dissuasori, luci o fioriere sarebbero tutte a carico dei privati. Ho visto semplicemente un rimbalzarsi di responsabilità tra Polizia locale e Forze dell’ordine».
Le parole di Minerva rispecchiano l’umore della maggior parte delle persone presenti, che si aspettavano qualcosa di decisamente più concreto. Muchetti, accompagnato da alcuni agenti della Polizia locale, al termine dell’incontro – i giornalisti presenti sono stati invitati gentilmente a uscire dal bar dallo stesso assessore – ha sottolineato che «il manganello e la repressione per noi non sono sicuramente la soluzione a un problema decisamente complesso. E purtroppo non abbiamo la bacchetta magica».
Ma i cittadini non vogliono il manganello, «ma sicuramente chiediamo un po’ più di polso». Il riferimento è in modo particolare al servizio «Risveglio», elogiato dallo stesso Muchetti come un’eccellenza della Polizia locale di Brescia. Ossia, quando gli agenti alle prime luci dell’alba invitano i clochard ad andarsene. «Va bene tutto, ma forse servirebbe qualcosa di meno tenero e di più efficace, perché il problema non sono tanto le persone che dormono, ma quelle che sotto effetto di droga o alcol possono diventare violente, come è già successo. Anche noi abbiamo il diritto di vivere e lavorare serenamente».
Dal canto suo l’assessore ha sottolineato che la Polizia locale sta affrontando seriamente la situazione «con presidi quotidiani, ma trattandosi di persone con problemi psichiatrici, di droga o di alcol, serve un approccio diverso, coinvolgendo anche i Servizi sociali. Detto questo per quanto riguarda la sicurezza, porteremo quanto da noi raccolto con l’identificazione di queste persone all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in capo al prefetto. Perché il tema della sicurezza non riguarda solo il Comune».
Prossimo incontro
L’assessore si è detto disponibile per un altro incontro, ma i cittadini sono sembrati abbastanza sconsolati e «non ci aspettiamo qualcosa di risolutivo, ma sicuramente ci saremo».