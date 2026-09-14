Crisi in Comune a Vezza, la minoranza: «Si torni al voto»

«Il sindaco faccia un passo indietro, rassegnando le dimissioni per ridare la parola ai cittadini»: è la richiesta del gruppo di minoranza Progetto Comune per Vezza, guidata da Guerino Benaglio, che interviene dopo le dimissioni dell’ex vicesindaca Elena Bonavetti, del consigliere Martino Zampatti e del segretario comunale e dopo il Consiglio comunale di giovedì.
Per l’opposizione «le dichiarazioni rese in aula dagli amministratori dimissionari sono gravissime e delineano una gestione della cosa pubblica da parte del primo cittadino ben lontana dai principi di trasparenza e partecipazione sbandierati in campagna elettorale». Il gruppo parla inoltre di «una conduzione unilaterale dell’attività amministrativa, aggravata da una totale assenza di disponibilità al confronto e di apertura al dibattito».
La minoranza richiama anche quanto emerso in aula su alcuni lavori pubblici, sostenendo che «sono state mosse accuse molto preoccupanti che mettono in dubbio la legittimità stessa dei procedimenti. Non intendiamo entrare nel merito delle frizioni personali, ma il profilo delineato sarebbe comunque distante da ciò che ci si aspetterebbe da chi è chiamato a rappresentare i cittadini di Vezza».
Un altro fronte riguarda le dimissioni del segretario comunale «per motivi personali e professionali». Per Progetto Comune, queste dimissioni, se lette insieme alle accuse dei consiglieri uscenti, «aprono un quadro ancora più preoccupante, certificando un vero e proprio cortocircuito istituzionale».
Il giudizio politico del gruppo guidato da Benaglio è durissimo: «Vezza sta attraversando una crisi senza precedenti nella sua storia politico-amministrativa. Da parte nostra, garantiamo il massimo impegno e la massima vigilanza, perché il paese merita una guida solida, non lo spettacolo degradante a cui stiamo purtroppo assistendo. Nelle condizioni attuali, la prosecuzione di questo mandato amministrativo rischierebbe solo di trascinare il paese in una pericolosa agonia».