Cosa ne pensi di chi pubblica le foto del primo giorno di scuola dei figli?

Il 14 settembre hanno riaperto le scuole in Lombardia. Nel Bresciano sono circa 145mila gli studenti tornati sui banchi dopo le vacanze estive. Ma ci sono anche gli alunni che in classe ci sono entrati per la prima volta, come i tanti bambini che ieri hanno cominciato la prima elementare: un passo importante nella vita e nella crescita personale, fonte di emozione naturalmente anche per i genitori, che, spesso, dopo aver immortalato il momento del primo ingresso a scuola, pubblicano sui social le foto dei figli.
Una pratica, quest’ultima, che non mette d’accordo tutti. Se da un lato c’è chi crede che sia bello condividere con gli altri un momento emozionante come il primo giorno di scuola del proprio figlio, dall’altro c’è chi crede che non sia giusto pubblicare sui social immagini di un minore. Tu che opinione hai?