Cosa ne pensi di chi pubblica le foto del primo giorno di scuola dei figli?

Il 14 settembre migliaia di studenti in Lombardia sono tornati sui banchi. Molti genitori hanno condiviso sui social il momento del ritorno – o del primo ingresso – a scuola. Ma non tutti pensano che sia giusto farlo: tu che opinione hai?

15 settembre 2026 1 ' di lettura

Un bambino accompagnato a scuola dai genitori - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti primo giorno di scuolasocial Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...