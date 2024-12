Regis: «A Capodanno vi faccio fare un pieno di risate»

Per il terzo anno consecutivo, il comico bresciano Vincenzo Regis saluta il vecchio anno ed accoglie quello nuovo con uno show, in programma il 31 dicembre alle 22 al GardaForum di Montichiari: ultimi biglietti disponibili sul sito vincenzoregis.com. Si riderà e si brinderà alla mezzanotte.

Vincenzo Regis, ormai è un’abitudine trascorrere con lei San Silvestro...

Penso che il mio spettacolo possa essere una buona alternativa per chi non si vuole rimpinzare ulteriormente la pancia dopo il Natale. Ecco, diciamo che chi assiste allo show si riempie di risate.

Ci può anticipare qualche contenuto?

All’inizio chiedo come è andato il 2024: qualcuno risponderà positivamente, altri presumo esprimeranno una certa delusione. Nel mio piccolo cercherò di rincuorare proprio questi ultimi, raccontando notizie assurde scovate qua e là dall’Italia e dal mondo. Per il resto, facendo leva sulla brescianità e non solo, mi focalizzo su ciò che vedo attorno a me e sulla società in evoluzione, che non sempre mi dà l’idea di essere totalmente «a posto».

In una serata di divertimento, c’è un messaggio “serio” per gli spettatori?

Ovviamente sì, ma non lo svelo. In passato ero più diretto, ora mi piace invece pensare che quello che porto in scena sia interpretato in vario modo a seconda dell’età e del vissuto di ciascuno. Lo stesso accade con le canzoni: c’è chi sente più sua una frase e chi un’altra. Lascio dunque la libertà di captare quello che originariamente vorrei tramettere tra le righe.

L’anno scorso sul palco con lei c’era nonna Clelia, sua alter ego poco incline ai rapporti sociali e con l’abitudine a rifugiarsi nei ricordi di tempi andati. Tornerà quest’anno?

Non so, non sarà facile convincerla: ha staccato il campanello ad Halloween per non essere disturbata (ride, ndr). Chissà, mai dire mai...

Cosa si augura dal 2025? Progetti in cantiere?

Beh, a luglio festeggio i 50 anni. Molti sostengono che siano i nuovi 30, ma io nutro seri dubbi al proposito. Giocandoci un po’ su anche durante lo show, combatto con la consapevolezza che il tempo passa e non ne ho più 14. Progetti? Ce ne sono, vediamo cosa si potrà concretizzare.