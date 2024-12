Raphael Gualazzi: «Sul palco metto d’accordo note d’autore, classica e jazz»

Giacomo Baroni

Al teatro Borsoni con un trio e un’orchestra d’archi per salutare il 2024 che se ne va

3 ' di lettura

Raphael Gualazzi - © www.giornaledibrescia.it

Come si suol dire, buona fine e buon principio. Il Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con il Comune di Brescia ha in serbo un Capodanno con i fiocchi, regalando due eventi gratuiti al nuovo Teatro Renato Borsoni. Toccherà a Raphael Gualazzi aprire i festeggiamenti, martedì 31 dicembre alle 21.45. Il 1° gennaio si esibirà invece l’ensemble del trombonista jazz Mauro Ottolini, in concerto alle 18 con «Nada mas fuerte». La partecipazione a entrambi gli spettacoli è a ingresso libero con pr