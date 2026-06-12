I cortili di Gussago si aprono alla magia del teatro con il «Lumicino»

Si accendono tra brezze fatate e lucciole i riflettori sul «Lumicino festival», rassegna di spettacoli e laboratori teatrali che da domani a domenica tornerà ad animare alcuni degli angoli più suggestivi di Gussago.
La rassegna
La manifestazione, giunta alla quarta edizione, propone tre serate dedicate al teatro d’autore e un percorso di attività creative rivolte ai più piccoli, con tutti gli appuntamenti a ingresso libero e gratuito. L’iniziativa, diretta dall’attrice e formatrice Anna Teotti, punta ancora una volta a portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali e ad aprire le porte a cortili storici e luoghi ricchi di fascino, tramutandoli in piccoli teatri a cielo aperto.
Un progetto che coinvolge anche alcune famiglie del territorio, pronte a mettere a disposizione della comunità i propri cortili.
«I cortili di Gussago tornano ad animarsi con le storie e la magia del teatro per i più piccoli – sottolinea l’assessore alla Cultura Simone Valetti –. I tre giorni di eventi, tutti a partecipazione gratuita, si dividono tra le attività mattutine e gli spettacoli serali nei luoghi più suggestivi del territorio. La cultura nei cortili non è solo intrattenimento, ma un modo per far vivere la bellezza degli spazi del nostro territorio attraverso la condivisione e la fantasia».
In scena
Il programma serale prenderà il via stasera (venerdì) alle 21.15 nel cortile di Villa Pace con «Innaturale - Alla ricerca di strane creature», spettacolo itinerante di teatro di figura e racconto di Emanuela Dall'Aglio, realizzato in collaborazione con Campsirago Residenza. Sabato, sempre alle 21.15, la rassegna si sposterà nel cortile della famiglia Foresti Randolfi, in via Stretta 27, che ospiterà «Fiabe in cerchio», spettacolo di teatro di oggetti, musica e canzoni proposto da Le Strologhe, con Carla Taglietti e Valentina Turrini.
La chiusura è prevista domenica nel cortile della famiglia Belleri, in frazione Sale, con «L’acqua miracolosa», spettacolo di teatro di figura e burattini della tradizione emiliana portato in scena da Zanubrio Marionettes Teatro con Riccardo Canestrari.
Laboratori
Accanto agli spettacoli, spazio anche ai bambini con «Il filo rosso delle fiabe», ciclo di laboratori teatrali e di costruzione in programma al Parco Muccioli dalle 10 alle 12.30.
Venerdì si inizia con «Stranilandia», sabato sarà la volta de «La bambola di Vassilissa», mentre domenica il percorso si concluderà con «Una testa di burattino». In caso di maltempo, gli appuntamenti di sabato e domenica saranno recuperati nella sala civica Togni, mentre per lo spettacolo inaugurale sarà comunicata una nuova data.