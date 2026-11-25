Corteno Golgi, distrutto il cippo dedicato al partigiano Raffaele Menici
Il monumento, inaugurato sabato scorso lungo la strada per l’Aprica nel luogo dell’uccisione del tenente colonnello nel 1944, è stato vandalizzato dopo pochi giorni. Indignazione del pronipote Michele Toloni e dello storico Mimmo Franzinelli. L’Anpi camuna annuncia una denuncia
Giuliana Mossoni
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Distrutto il cippo dedicato al partigiano Raffaele Menici
Sdegno e indignazione in Valcamonica per la vandalizzazione del cippo commemorativo dedicato al tenente colonnello e partigiano Raffaele Menici, inaugurato sabato scorso lungo la strada per l’Aprica, nel luogo in cui fu ucciso il 17 novembre 1944.
A pochi giorni dalla cerimonia, il monumento è stato trovato distrutto. Numerose le manifestazioni di condanna, tra cui quelle del pronipote Michele Toloni e dello storico Mimmo Franzinelli. L’Anpi camuna ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia.