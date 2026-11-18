Ci sarebbero anche dei sospetti, ma stabilire con certezza chi abbia strappato dal muro della malga Paio Alto, sulle pendici della Corna Blacca, in territorio di Lavenone, la lapide dedicata al partigiano Amerigo Bagozzi, non è semplice.
La lapide è stata rinvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 17 novembre, gettata nel prato poco distante e ridotta in pezzi.
Qualcuno l'ha divelta dal muro del Casinello, dove ricordava il sacrificio di un ragazzo che, a soli 19 anni, aveva scelto di combattere per la libertà.
Un gesto ignobile, che offende i morti e anche i vivi. Soprattutto quanti hanno dato la propria vita perché tutti, compresi gli autori di simili oltraggi, potessero vivere in un Paese libero.
Mala tempora currunt, verrebbe da dire, se a più di ottant'anni da quei fatti la memoria della Resistenza continua a subire affronti di questo genere.
Chi era
Amerigo Bagozzi, nome di battaglia «Rigo», era nato a Castel Condino, nel vicino Trentino, il 20 gennaio 1925. Viveva con i genitori e due fratelli a Soprazocco di Gavardo, paese che ancora oggi lo ricorda con una via a lui intitolata.
Studente, nell'aprile del 1944, quando non aveva ancora compiuto vent'anni e non aveva nemmeno prestato servizio militare, aveva scelto di unirsi alla brigata Fiamme Verdi «Giacomo Perlasca», impegnata nella lotta partigiana sulle montagne dell'alta Valle Sabbia.
La sua esperienza nella Resistenza durò soltanto pochi mesi.
Il 26 agosto 1944, durante un rastrellamento condotto dalle truppe tedesche sulle pendici della Corna Blacca, il gruppo di partigiani che si trovava a Paio Alto, del quale faceva parte anche Tita Secchi, venne sorpreso dal nemico.
A raccontare quanto accadde fu il comandante della brigata Perlasca, Ennio Doregatti, in occasione del settantesimo anniversario della morte del giovane.
Doregatti ricordava Bagozzi come un ragazzo «molto sveglio, coraggioso, disciplinatissimo, pieno di entusiasmo».
Rigo si trovava nella casina, ferito a una gamba, quando arrivarono i tedeschi. Non è mai stato chiarito se fosse stato raggiunto dalle raffiche delle armi automatiche mentre riposava oppure se fosse stato ucciso successivamente, perché impossibilitato a camminare.
Il giorno seguente Doregatti tornò sul posto con tre compagni e trovò il corpo del giovane davanti alla porta della casina, coperto da una coperta.
I partigiani gli resero gli onori militari e nascosero provvisoriamente la salma nel bosco, al riparo di una roccia, coprendola con rami di mugo e pietre. Qualche giorno più tardi il corpo venne trasportato a Presegno, dove la popolazione gli tributò gli onori funebri.
La memoria della Resistenza
Da allora Paio Alto è uno dei luoghi della memoria della Resistenza valsabbina. La lapide, collocata lungo i percorsi escursionistici della zona, fra i quali il Sentiero Perlasca, ricordava a chi passava di lì la storia e il sacrificio di quel giovane.
Nel corso degli anni anche l'Anpi ha promosso iniziative commemorative per mantenere vivo il ricordo di Rigo e dei suoi compagni.
Ora quella lapide è stata fatta a pezzi.
Chi sia stato e per quale ragione abbia agito resta da chiarire. Quel che è certo è che distruggere una lapide non cancella la storia che vi era incisa. Semmai rende ancora più necessario raccontarla, soprattutto alle nuove generazioni.