Corte Franca, spaccata lampo dall’ottico: bottino da 27mila euro

Hanno aspettato il segnale del palo, nascosti sulle scale vicine all’attività. Poi sono entrati in azione, sfondando la vetrina di Oof Ottica di Timoline a Corte Franca a colpi di piccone e fuggendo con un bottino - tra occhiali da sole e da vista di ogni marca e modelli - del valore di circa 27mila euro. Per non parlare dei danni provocati al negozio, praticamente devastato, e ancora da quantificare. Un colpo che ricorda quello avvenuto a Rezzato il 21 luglio.
«È scioccante vederli in azione, quasi ti spaventi», racconta Andrea Foppa, titolare dell’attività di via Roma. Gli occhi della videosorveglianza interna ed esterna - ora in mano agli inquirenti - hanno immortalato la banda in azione.
La testimonianza
La spaccata è avvenuta alle 3 di notte, tra domenica 30 e lunedì 31 agosto. Erano in tre, «pensiamo siano arrivati dai campi vicini - continua -. Qui passa la provinciale, ma siamo in una zona periferica rispetto al paese». Prima di agire due dei malviventi si sono nascosti lungo le scale vicino alla vetrata, attendendo il via libera del terzo complice. A quel punto si sono aperti un varco colpendola ripetutamente con i picconi. «Non è stato neanche semplice, ci hanno messo un paio di minuti prima di riuscirci».
Tracce di sangue
All’interno la banda ha agito rapidamente, ammucchiando su un telo gettato per terra le circa 240 montature esposte lungo gli scaffali e nelle teche di vetro, completamente infrante. «Si sono anche feriti nel farlo, abbiamo trovato tracce di sangue», continua il titolare. Un colpo lampo, fuori e dentro in 7 minuti (uno di loro è anche rientrato per arraffare i rimasugli), prima di fuggire. Ad accorgersi per prima, la mattina successiva, è stata la proprietaria dell’immobile.
Indagini
I carabinieri della Compagni di Chiari indagano sull’episodio, sul posto sono intervenuti anche i militari della Scientifica da Brescia, per raccogliere tutti gli elementi utili. Aperta dal 2020, per Oof Ottica è il primo furto nella sede di Corte Franca. Più forte dell’amarezza è stata però la voglia di rimboccarsi le maniche: la vetrata è stata sostituita in tempo record, e così gli scaffali, con l’obiettivo di riaprire in tempi brevi.