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Rezzato, spaccata da Ottica Lux: refurtiva da almeno 60mila euro

Il colpo è avvenuto questa notte nel negozio in via dei Mille: è il terzo furto da luglio dell’anno scorso, tenendo conto anche dell’attività a Concesio
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

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Spaccata a Rezzato, i ladri all'interno del negozio

Il modus operandi è sempre lo stesso: prima hanno bloccato le vie d’accesso al parcheggio dell’attività, per impedire di essere disturbati, poi hanno spaccato la saracinesca e la vetrata del negozio. Una volta dentro, in pochissimi minuti, hanno fato razzia dei numerosi prodotti di valore. Un colpo da oltre 60mila euro, senza contare i danni alla struttura: altri 10mila euro.

Il furto

Il colpo è avvenuto questa notte – tra lunedì e martedì – attorno all’1.30 da Ottica Lux a Rezzato, in via dei Mille. Un colpo praticamente identico «agli altri due che ho subito da luglio dell’anno scorso – commenta con profondo rammarico il titolare Alessandro Bleve, mentre mostra i segni del colpo – A luglio dell’anno scorso erano entrati sempre qui a Rezzato, facendo ancora più danni e rubando più materiale, visto che in quel caso non erano partiti i nebbiogeni. A maggio, invece, sono entrati a Concesio: in quel caso hanno usato un’auto come ariete».

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Spaccata a Rezzato, i ladri entrano nel negozio

I malviventi

Dalle telecamere di videosorveglianza si vedono tre persone con il volto coperto entrare in azione, ma è chiaro che ci sia almeno un altro complice in auto. Si vedono i ladri fare dei segni con le mani. Questo mentre spaccano la vetrata, ma prima di questo avevano messo dei bancali e dei bidoni all’entrata del parcheggio, che è aperto anche di notte visto che proprio accanto al negozio c’è uno sportello bancomat. 

La spaccata all'Ottica Lux di Rezzato
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La spaccata all'Ottica Lux di Rezzato

«Ho diverse attività sul territorio, oltre a quelle di Rezzato e Concesio – conclude il titolare – E questo è il 15esimo colpo in 25 anni».

I video sono in possesso anche dei carabinieri, che ora dovranno fare luce sul caso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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