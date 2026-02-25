Giornale di Brescia
Corda Molle, a Brescia Sud ore di coda per l’esenzione dal pedaggio

Francesco Venturini
«Il tempo necessario per fare tutto è davvero eccessivo: ci dicono di registrarsi sul sito, ma si blocca», racconta un utente
Corda Molle, ore di attesa al casello di Brescia Sud
Qualcuno aspetta per ore in coda. Altri, in previsione di un’attesa infinita, ritirano il numero e tornano a casa, con l’idea di ripresentarsi più tardi. C’è chi, invece, rinuncia e proverà a ritentare la sorte nei prossimi giorni. La registrazione per consentire ai residenti dei comuni attraversati o nel raggio di due chilometri dalla Corda Molle di ottenere l’esenzione dal pagamento del pedaggio – misura che entrerà in vigore da domenica 1 marzo – sta creando più disagi del previsto.

All’infopoint di Brescia Sud le criticità non mancano, con lunghe file e tempi di attesa che arrivano fino a quattro ore. Per ogni pratica servono dai 10 ai 20 minuti – come segnala la gente in attesa – e il flusso rallenta inevitabilmente. Una situazione che non fa piacere a chi si presenta allo sportello per completare la registrazione.

«C’è gente qui dalle 7 di questa mattina – racconta un uomo alle 10.30 –. Il tempo necessario per fare tutto è davvero eccessivo. Ore e ore di fila; ci dicono di registrarci sul sito ma si blocca, la mail di conferma non arriva e siamo costretti a venire al casello per concludere la procedura. Non è giusto, c’è chi lavora e perde ore preziose. Io inizio a mezzogiorno, sono in attesa ma non so nemmeno se riuscirò ad entrare».

Un tratto della Corda Molle - Foto Neg/Gabriele Strada © www.giornaledibrescia.it
Un tratto della Corda Molle - Foto Neg/Gabriele Strada © www.giornaledibrescia.it

Fuori dall’ufficio è un continuo via vai di persone e – logicamente - lamentele. «Sono qui dalle 7.30 – aggiunge una donna –. Quando sono arrivata c’erano già persone anziane ad aspettare, peraltro in piedi. Ci sono soltanto quattro sedie e ogni tanto l’operatore esce a distribuire i numeri. Non è una situazione per nulla agevole».

Poi c’è chi, come dicevamo, la coda è stato costretto a farla per due giorni consecutivi. «Ieri pomeriggio ho atteso due ore e mezza per registrarmi – racconta un altro utente – ma ad un certo punto ho dovuto rinunciare per impegni di lavoro. Stamattina sono arrivato alle 8.25: dopo due ore sono ancora qui e ho una decina di persone ancora davanti. I tempi complessivi sfiorano le quattro ore». Disagi, attese e malcontento: il primo marzo è vicino, ma i segnali non sono incoraggianti.

