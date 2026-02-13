Quanto costa la Corda Molle? Ecco il calcolatore del pedaggio

Il costo totale per gli automobilisti è di 3,39 euro: in questo articolo è possibile calcolare il costo di ogni tratta, inserendo tipo di veicolo, entrata e uscita

1 ' di lettura

La Corda Molle

A A Riduci Ingrandisci Dal 1° marzo scatterà il pedaggio sulla Corda Molle. Gli unici che non dovranno pagare saranno i residenti di venti Comuni che vengono attraversati o che si trovano nel raggio di 2 chilometri dal raccordo. Leggi anche Corda Molle e pedaggio, tutto quello che c’è da sapere Tutti gli altri cittadini dovranno pagare. Il costo totale della tratta per gli automobilisti è di 3,39 euro, che diventano 8,87 euro per i mezzi pesanti. Con il calcolatore qui sotto in questo articolo, si può scoprire il pedaggio di qualsiasi tratto della Corda Molle. Basta selezionare l’entra e l’uscita e la tipologia di veicolo.

