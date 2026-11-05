Controlli tra stazione e centro, 12 denunce: sequestrati hashish e un coltello

Dodici persone denunciate, hashish e un coltello a serramanico sequestrati. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Brescia, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, all'autostazione, al centro storico e ad alcune delle zone considerate più critiche della città.
I controlli
Gli agenti della Questura e del Commissariato Carmine hanno controllato complessivamente 191 persone, di cui 104 straniere e 83 con precedenti, 23 veicoli e 11 esercizi pubblici. Le verifiche hanno interessato anche la metropolitana, via Milano, via Tartaglia, via Corsica, via San Faustino, via Sostegno, via Sardegna, via Corfù, via Zara, piazza Garibaldi, il Carmine e i parchi Gallo e Tarello. Tra gli interventi, quello in via Parenzo, dove una segnalazione al 112 aveva fatto scattare l'allarme per la presenza di alcune persone entrate in una villetta privata. Gli agenti hanno trovato le inferriate della taverna danneggiate e, all'interno dell'abitazione, cinque uomini stranieri, tutti senza fissa dimora e con precedenti. Sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici in concorso.
Quattro bresciani tra i 32 e i 40 anni, controllati in centro, sono stati invece denunciati perché non avevano rispettato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia. Stessa contestazione per un 21enne egiziano residente in Veneto.
Un altro intervento è scattato in via Veneto, dopo la segnalazione di una persona molesta. Il controllo di un 38enne egiziano, senza fissa dimora, ha permesso di trovare un coltello a serramanico e alcune dosi di hashish. L'uomo è stato denunciato per il possesso illegale dell'arma e sanzionato per la detenzione di stupefacenti. Denunciato anche un 38enne indiano, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è stato disposto l'allontanamento dall'Italia in vista dell'espulsione.
I provvedimenti
Oltre alle dodici denunce, il questore Paolo Sartori ha adottato una serie di provvedimenti di prevenzione: cinque ordini di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolari, quattro fogli di via obbligatori, cinque avvisi orali e due Dacur, i divieti di accesso ai pubblici esercizi, nei confronti di chi aveva avuto atteggiamenti aggressivi. I controlli proseguiranno anche in altri comuni della provincia.