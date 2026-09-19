Sicurezza in stazione: la Polfer controlla oltre 1300 persone

Controlli intensificati nelle ultime settimane alla stazione ferroviaria di Brescia e nelle aree limitrofe da parte della Polizia Ferroviaria, impegnata a garantire la sicurezza dei viaggiatori. Nel corso delle attività di monitoraggio del flusso di passeggeri, dei bagagli e dei depositi, sono state identificate 1.323 persone.
Gli interventi
Tra gli episodi più rilevanti, una nota diffusa dal questore Sartori segnala l'intervento della Volante, intervenuta dopo un furto in un esercizio commerciale. Il presunto responsabile, un 28enne bresciano pregiudicato, è stato bloccato nelle vicinanze con la refurtiva, poi restituita, e trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una pinza da elettricista; per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato e porto abusivo di armi.
Un altro provvedimento ha riguardato un 42enne marocchino, regolare e senza fissa dimora, denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito verbalmente i poliziotti: era visibilmente ubriaco.
Per fortuna a lieto fine invece la vicenda di una minore allontanatasi da casa. Rintracciata rapidamente grazie ai protocolli di ricerca della Polfer, la giovane è stata affidata ai genitori dopo un colloquio di supporto negli uffici della stazione.
«La presenza della Polfer costituisce un presidio di riferimento per la prevenzione e la repressione dei reati – ha evidenziato il questore Paolo Sartori –. Il ritrovamento della minore sottolinea la vocazione sociale della Polizia di Stato, in prima linea nella tutela delle fasce vulnerabili».