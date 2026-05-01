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Controlli nei locali, 60mila euro di sanzioni tra Calcinato e Montichiari

I titolari di un ristorante e un locale sono stati denunciati per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene alimentare
Carabinieri al lavoro durante un'ispezione
Carabinieri al lavoro durante un'ispezione

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