Controlli antidroga a Lumezzane: la Locale dentro e fuori le scuole

Garantire la sicurezza a Lumezzane passa anche dalla prevenzione e dal contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni e agli studenti degli istituti scolastici. Ecco allora le verifiche messe in campo dagli agenti della Polizia locale nelle scuole superiori della cittadina, sian nelle aree esterne che all’interno delle classi.
Il bilancio
Al termine delle operazioni, non si sono registrati episodi rilevanti e questo è certamente un fatto positivo. Soddisfatto il sindaco Josehf Facchini: «Importanti operazioni che hanno carattere preventivo e che hanno l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e naturalmente disincentivare le condotte a rischio. Attività discrete ma efficaci, effettuate con professionalità dagli agenti della Polizia locale».
L’ultimo intervento di martedì ha visto anche l’impiego dell’Unità cinofila di Brescia. «Fin dal primo giorno del nostro insediamento – sottolinea Facchini – la sicurezza è stata una delle nostre priorità come Amministrazione. Ci abbiamo investito tante energie, tempo e risorse che nel corso degli anni hanno portato risultati, come confermato anche dal dossier Qualità della vita del Giornale di Brescia, che ci vede primeggiare proprio sotto questo aspetto. Il nostro lavoro certamente non si fermerà, ma proseguirà con il medesimo impegno e grande coerenza, per assicurare ai cittadini lumezzanesi una vita il più possibile serena e ai giovani studenti un ambiente scolastico tranquillo, stimolante ma soprattutto sano».
Soddisfazione
L’intervento di tutela e prevenzione dalla dipendenza, era stato concordato con la dirigente dell’istituto Primo Levi di Sarezzo, di cui Lumezzane è sezione staccata, Ersilia Conte: «Anche noi abbiamo una nostra progettualità, ma i controlli effettuati sono stati più stringenti, in quanto il problema spaccio e consumo non si risolve facilmente. Ero d’accordo con il comandante della Polizia locale di Lumezzane che in caso fosse emerso qualcosa mi avvisasse subito. Non avendo ricevuto informazioni negative, deduco che tutto sia andato bene».
Giusto non abbassare la guardia sul tema dello spaccio e consumo di droga, prosegue: «Questi interventi aiutano a riflettere e danno spunto per ragionare sui comportamenti da seguire. La prevenzione permette di capire che non può passare l’idea della droga a scuola».