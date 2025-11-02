Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSalute e benessere

Contro le aggressioni in ospedale arrivano i braccialetti intelligenti

Barbara Bertocchi
Sono 100, lanciano un allarme e sono in dotazione principalmente nei pronto soccorso di Montichiari e Gardone: completano la rete di protezione
Braccialetti antiaggressione
Braccialetti antiaggressione

Un braccialetto intelligente – capace di rilevare cadute, malori o stati di incoscienza e di attivare in automatico un allarme – entra in dotazione in alcuni ospedali bresciani. Si integra nella rete di protezione del personale sanitario: un sistema che comprende videosorveglianza, vigilanza privata, dispositivi antipanico, formazione continua e strumenti volti a migliorare la comunicazione con pazienti e accompagnatori. L’obiettivo è aumentare la sicurezza nei reparti più esposti, come i pronto

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario