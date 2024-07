Personale sanitario, nel Bresciano un’aggressione ogni cinque ore

Nel 2023 si sono verificati 1.659 episodi, l’escalation nei Pronto soccorso e nei Servizi psichiatrici

Cresce il numero di aggressioni nei confronti di infermieri e medici

Il titolo di «eroi», che si erano conquistati nel terribile periodo buio dei coprifuoco e delle ordinanze scandite dall’emergenza Covid, sembra ormai solo un lontano ricordo appannato: «A dire il vero, a volte sembra che non sia proprio mai esistito» per usare le parole di Andrea, infermiere in corsia ormai da quasi vent’anni. Scavallata l’emergenza, infatti, nel 2023 le aggressioni a medici, infermieri e al personale sanitario al lavoro nelle corsie degli ospedali bresciani e negli spazi territ