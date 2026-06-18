Contrasto alla criminalità a Brescia, denunciati numerosi pregiudicati

Dalla stazione ferroviaria al centro storico della città passando per il quartiere di Sanpolino: il contrasto alla criminalità e al degrado urbano da parte delle Forze dell’ordine ha portato alla denuncia di otto persone, tutte quante con precedenti penali.
L’attività
A queste straordinarie operazioni di Polizia disposte dal questore Paolo Sartori hanno preso parte Polizia di Stato, Polizia Locale con l’ausilio di Unità cinofile, Polfer e Carabinieri.
Le attività operative hanno avuto come obiettivo principale quello di prevenire e contrastare in modo adeguato fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio, l’immigrazione clandestina e gli episodi di microcriminalità, che inevitabilmente incidono sul degrado urbano e sulla civile convivenza.
Nello specifico sono state controllati il quartiere Sanpolino, le zone dell’autostazione, della stazione ferroviaria, della metropolitana cittadina e nelle vie limitrofe, per poi estendersi nelel vie Milano, Tartaglia, Corsica, San Faustino, Sostegno, Sardegna, Corfù, Zara, piazza Garibaldi, piazza Vittoria, nella zona del Carmine, al Parco Gallo, al Parco Tarello.
Le persone denunciate
Nel corso delle attività operative in via Solferino gli agenti hanno denunciato per possesso illegale di armi (un coltello a serramanico) un cittadino bresciano 36enne, residente in provincia, con a proprio carico numerosi precedenti e inottemperante al Foglio di via.
Un 54enne pregiudicato bresciano e 3 cittadini stranieri - rispettivamente due tunisini 20enni e un marocchino 44enne, regolari sul Territorio Nazionale - tutti residenti in provincia e con a proprio carico numerosi precedenti penali sono stati denunciati in quanto risultati inottemperanti al Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Brescia.
A seguito di alcune segnalazioni giunte alla Centrale Operativa della Questura, i poliziotti sono intervenuti in via Lattanzio Gambara in quanto una pregiudicata bresciana di 39 anni, in forte stato di alterazione alcoolica, aveva assunto comportamenti molesti e violenti. La donna, dopo aver spintonato gli operatori sanitari, è stata denunciata per percosse.
Un cittadino marocchino 42enne senza fissa dimora e con a proprio carico numerosi precedenti penali a seguito degli accertamenti presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno è risultato irregolare sul Territorio Nazionale nonché inottemperante ad un Ordine di Espulsione. Pertanto il questore ha emesso un ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale in modo da poter procedere alla sua espulsione.
In piazza Vittoria un cittadino libico 26enne, residente a Brescia è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. I cani dell’Unità cinofila hanno trovato diverse dosi di hashish pronte per essere spacciate.
I numeri delle operazioni
Complessivamente, nel corso delle attività operative sono stati controllati 8 esercizi pubblici, 25 autoveicoli e 94 persone, di cui 77 straniere e 58 con a proprio carico precedenti di vario genere. Il questore ha adottato diversi provvedimenti: 3 fogli di via obbligatori, 3 avvisi orali di Pubblica sicurezza, 3 espulsioni e ordini di allontanamento dal Territorio nazionale e 2 Dacur (Divieto di Accesso ai Pubblici Esercizi).
Un 58enne pregiudicato bresciano residente in provincia è stato sanzionato amministrativamente in quanto trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Il questore ha emesso nei confronti dell’uomo il divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 3 anni.