Contrasto alla criminalità: 11 persone denunciate, sequestrate armi e droga

Armi e droga sequestrate, undici persone denunciate e pugno duro del questore Paolo Sartori nei confronti di queste persone.
Nei giorni scorsi, gli agenti della Questura di Brescia e del Commissariato Carmine hanno effettuato servizi di prevenzione straordinari e mirati e di controllo del territorio, volti a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità diffusa.
I controlli
Le attività operative hanno avuto come obiettivo primario quello di prevenire e contrastare in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e gli episodi di microcriminalità. Inoltre, consentono di mantenere e visibile la presenza delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale in quelle particolari zone dove si è ravvisata la presenza di soggetti dediti ad attività criminali, così come in quelle segnalate dai cittadini, anche tramite la piattaforma della Polizia di Stato YouPol.
Nello specifico sono state controllate l’Autostazione, la stazione ferroviaria, la metropolitana cittadina e le vie limitrofe, per poi estendersi in via Milano, via Tartaglia, via Corsica, via San Faustino, via Sostegno, via Sardegna, via Corfù, via Zara, piazza Garibaldi, nella zona del Carmine, al Parco Gallo, al Parco Tarello e, complessivamente, in tutte le strade del centro storico. Sono inoltre stati effettuati interventi nei locali solitamente frequentati da pregiudicati.
Le persone denunciate
Nel corso delle attività operative tre cittadini tunisini – un 35enne, un 22 e un 19enne, tutti con a proprio carico numerosi precedenti – sono stati denunciati.
In via Gabriele Rosa gli agenti sono intervenuti in quanto due individui stavano infastidendo i passanti con comportamenti molesti e rissosi. Alla richiesta di fornire i documenti identificativi, uno dei due, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è rifiutato.
A seguito di una segnalazione, gli agenti della Volante – intervenuti in un bar in via Milano –hanno denunciato un 48enne residente in provincia di Bergamo, che ha colpito con calci e pugni i poliziotti.
In via Corsica, un moldavo 26enne è stato fermato per un controllo alla guida della sua auto: non solo gli era già stata revocata la patente, ma guidava ubriaco.
Sorpresa all’interno del Parco Tarello, gli agenti hanno denunciato una 19enne bresciana pregiudicata trovata in possesso di diversi dosi di hashish.
In via Arturo Reggio, i poliziotti hanno fermato e poi denunciato un cittadino senegalese 22enne, residente in provincia, con a proprio carico numerosi precedenti penali: addosso aveva un coltello a serramanico.
In Via Cefalonia gli agenti hanno inseguito e fermato un 20enen del Camerun senza fissa dimora, irregolare sul Territorio Nazionale e con a proprio carico numerosi precedenti.Al termine degli accertamenti è stato denunciato per soggiorno irregolare sul Territorio Nazionale e resistenza a Pubblico Ufficiale.
In via Indipendenza, un 50enne bresciano – già noto alle Forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di 1 cacciavite, 1 pinza a becco e 1 martelletto frangi-vetro, dei quali non sapeva riunificarne il possesso, immediatamente sottoposti a sequestro.
In largo Formentone, gli agenti sono stati avvicinati da un cittadino che aveva riconosciuto la propria bicicletta elettrica - rubata alcuni giorni prima - in possesso a un uomo a lui sconosciuto. Quest’ultimo – un pregiudicato bresciano 36enne residente in città - è stato denunciato alla per il reato ricettazione, mentre la bicicletta è stata riconsegnata al legittimo proprietario.
Complessivamente, nel corso delle attività operative – alle quali hanno collaborato, per le parti di rispettiva competenza, anche la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura – sono stati controllati 7 esercizi pubblici, 37 autoveicoli e 227 persone, di cui 156 straniere e 96 con a proprio carico precedenti di vario genere.
I provvedimenti del questore
Il questore ha adottato i seguenti provvedimenti: 5 Fogli di via obbligatori, 2 Avvisi orali di Pubblica Sicurezza (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia); 4 Espulsioni nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari; 2 Dacur (Divieti di Accesso ai Pubblici Esercizi) nei confronti di altrettanti individui che hanno posto in essere comportamenti e atteggiamenti di manifesta aggressività e di disturbo della quiete pubblica.