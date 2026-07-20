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Criminalità di strada: a Brescia 13 arresti, sequestrati coltelli e droga

I risultati frutto di una maxi operazione della Polizia a livello nazionale: in un mese sono state verificate quasi 8mila persone, 781 veicoli e 200 profili social
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Controlli della Polizia a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Controlli della Polizia a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Ha impegnato anche Brescia la maxi operazione a livello nazionale della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa e i reati di strada, durata un mese: vi hanno partecipato, infatti, anche la Squadra Mobile di Brescia e altre articolazioni della Questura.

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La maxi operazione della Polizia contro la criminalità di strada

I risultati

In un mese di controlli, verifiche e perquisizioni sono state verificate le posizioni di quasi 8.000 persone, 781 veicoli e 200 profili social, portando a 13 arresti, 54 denunce e 22 perquisizioni. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerose armi bianche, uno storditore elettrico e 11 repliche di armi da fuoco ad aria compressa.

Importanti i risultati sul fronte del contrasto allo spaccio: sono stati sequestrati circa 1,3 kg di hashish, 395 grammi di cocaina, oltre 100 grammi di eroina e dosi di marijuana, insieme a contanti e materiale di confezionamento. Tra gli episodi più rilevanti gli arresti eseguiti dalla Squadra Mobile nei quartieri Fornaci e Chiesanuova (quest'ultimo scaturito da una segnalazione sull'app YouPol) e i successivi interventi a Ospitaletto e Calcinato, che hanno permesso di smantellare depositi di droga.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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criminalità di stradaPolizia di StatodrogaBrescia
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