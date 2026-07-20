Criminalità di strada: a Brescia 13 arresti, sequestrati coltelli e droga

Ha impegnato anche Brescia la maxi operazione a livello nazionale della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa e i reati di strada, durata un mese: vi hanno partecipato, infatti, anche la Squadra Mobile di Brescia e altre articolazioni della Questura.
I risultati
In un mese di controlli, verifiche e perquisizioni sono state verificate le posizioni di quasi 8.000 persone, 781 veicoli e 200 profili social, portando a 13 arresti, 54 denunce e 22 perquisizioni. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerose armi bianche, uno storditore elettrico e 11 repliche di armi da fuoco ad aria compressa.
Importanti i risultati sul fronte del contrasto allo spaccio: sono stati sequestrati circa 1,3 kg di hashish, 395 grammi di cocaina, oltre 100 grammi di eroina e dosi di marijuana, insieme a contanti e materiale di confezionamento. Tra gli episodi più rilevanti gli arresti eseguiti dalla Squadra Mobile nei quartieri Fornaci e Chiesanuova (quest'ultimo scaturito da una segnalazione sull'app YouPol) e i successivi interventi a Ospitaletto e Calcinato, che hanno permesso di smantellare depositi di droga.