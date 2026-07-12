I cittadini segnalano spacciatore: arrestato in flagranza

Nei giorni scorsi la Squadra mobile della Questura di Brescia ha arrestato un 39enne albanese residente in provincia, già agli arresti domiciliari e con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, resistenza e spaccio.
L’uomo era stato segnalato più volte su Youpol (l'applicazione ufficiale della Polizia di Stato che permette ai cittadini di inviare segnalazioni) per spaccio, nonostante fosse sottoposto la misura cautelare.
Con la Polizia locale gli investigatori hanno fatto un controllo a casa sua: vedendo i poliziotti, il pusher si è chiuso dentro e ha provato a buttare due involucri con sostanze per tagliare la cocaina. Fermato, ha reagito con violenza causando lesioni e abrasioni a un agente, poi medicato al pronto soccorso.
La perquisizione
Nella perquisizione sono stati sequestrati 254 grammi di cocaina, 1.169 grammi di sostanze da taglio, materiale per confezionare e tagliare la droga, bilancini di precisione e 11 riproduzioni di armi da fuoco senza tappo rosso. È stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato in carcere.
Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione dall’Italia a fine pena, definendo l’operazione un risultato importante per togliere un elemento pericoloso dal contesto criminale cittadino.