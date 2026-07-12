I cittadini segnalano spacciatore: arrestato in flagranza

L’uomo era già agli arresti domiciliari, ma nonostante la misura cautelare operava fuori dall’abitazione, nella quale sono stati trovati droga e riproduzioni di armi da fuoco senza tappo rosso

Roberto Manieri Giornalista 12 luglio 2026 1 ' di lettura

Tutto quello che è stato trovato in casa dello spacciatore Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti spaccioarresto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...