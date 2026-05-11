Fibra ottica, ora la sfida è collegare «l’ultimo miglio»

L’Italia digitale vive oggi un paradosso infrastrutturale che rischia di frenare la modernizzazione del Paese: abbiamo le autostrade informatiche, ma poche auto che le percorrono. Se da un lato gli investimenti pubblici e privati hanno accelerato la posa della fibra ottica fino alle abitazioni (tecnologia Ftth, Fiber To The Home), dall’altro ci scontriamo con un dato critico: il basso livello di adozione, tecnicamente definito «take-up».

La tecnologia Secondo una recente analisi dell’Università Luiss di Roma, solo il 25% circa delle linee attive in Italia sfrutta la tecnologia Ftth. Questo significa che, nonostante la copertura sia ormai capillare, tre utenti su quattro restano ancorati a vecchie connessioni in rame o sistemi ibridi. Il vero collo di bottiglia non è più il territorio, ma il cosiddetto «ultimo miglio»: quel segmento finale che collega i terminali pubblici all'interno di case, uffici e aziende. È qui che la transizione digitale si arena. La resistenza è spesso culturale o legata a una percezione distorta della complessità tecnica.