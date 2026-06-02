Concesio, Villa Carla guarda al futuro: venduta per oltre mezzo milione

Dopo anni di porte chiuse e prospettive rimaste sulla carta per Villa Carla si apre una nuova stagione. Lo storico edificio Liberty di via Europa a Concesio, a lungo di proprietà comunale, ha trovato un acquirente e si prepara a cambiare destinazione: diventerà una sede di rappresentanza con showroom, restituendo una funzione a uno degli immobili più riconoscibili del paese.

La procedura La vendita si è conclusa al terzo tentativo d’asta, dopo due procedure andate deserte. Ad aggiudicarsi la villa è stata una società che ha presentato un’offerta da 541mila euro. In queste settimane si sta lavorando alla predisposizione dell’atto di compravendita, passaggio necessario per arrivare al trasferimento formale della proprietà. Si chiude così una vicenda rimasta sospesa per oltre quindici anni.