Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Concesio, il Consiglio approva la manovra da 1,6 milioni per i servizi

Bottino da 1,3 milioni per scuole, verde, viabilità e sociale. L’assessore al Bilancio Matteo Micheli: «L’obiettivo è rafforzare il sostegno alla nostra comunità»
Barbara Fenotti
Una veduta di Concesio
Una veduta di Concesio

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
bilanciointerventi straordinariinvestimentiConcesio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...