Concesio, il Consiglio approva la manovra da 1,6 milioni per i servizi
Bottino da 1,3 milioni per scuole, verde, viabilità e sociale. L’assessore al Bilancio Matteo Micheli: «L’obiettivo è rafforzare il sostegno alla nostra comunità»
Barbara Fenotti
Una veduta di Concesio
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