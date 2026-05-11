È pronta la nuova ala del Municipio di Concesio, via al secondo cantiere

Da oggi il nuovo Municipio di Concesio comincerà a vivere davvero. Con l’apertura della nuova ala dell’edificio prende forma il primo passaggio concreto di un intervento destinato a cambiare sia la sede degli uffici sia il volto del centro civico del paese. Si conclude così la prima fase del progetto di riqualificazione del palazzo municipale, mentre nei prossimi mesi entrerà nel vivo il secondo capitolo: lo svuotamento e poi la demolizione della vecchia sede, la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica e la realizzazione della piazza pubblica antistante .

Un percorso che, nelle previsioni dell’Amministrazione, dovrebbe completarsi entro la fine del 2027. In questi giorni sono in corso le operazioni di trasferimento degli uffici nei nuovi spazi, già visibili ai cittadini. Da oggi saranno attivi nella nuova sede i servizi di Protocollo, Anagrafe e Tributi, mentre per tutti gli altri uffici bisognerà attendere il 18 maggio.

Una scelta organizzativa pensata per evitare interruzioni e garantire la continuità dei servizi durante una fase delicata, fatta di traslochi, assestamenti e nuovi percorsi interni. Durante il periodo dei lavori l’accesso al Municipio sarà garantito da via Marconi.

Ambienti più moderni

«La nuova sede è stata progettata per offrire ambienti più moderni, funzionali e accoglienti sia per chi ogni giorno si rivolge agli sportelli comunali sia per il personale che vi lavora» spiega il sindaco Agostino Damiolini, che sottolinea come «tra gli elementi centrali dell’intervento ci sono l’efficienza energetica e la sicurezza antisismica, criteri che hanno orientato il progetto fin dalle prime fasi».

Il cantiere, però, non si fermerà con l’ingresso degli uffici nella nuova ala. Dopo lo svuotamento dell’attuale palazzo municipale partiranno infatti i due interventi principali ancora da realizzare: da un lato la nuova ala del Comune, che prenderà il posto dell’edificio oggi utilizzato, dall’altro la piazza pubblica destinata a ridefinire lo spazio davanti alla casa comunale. Entrambe le opere beneficiano di contributi pubblici, essendo state riconosciute come interventi di valore patrimoniale e ambientale.

L'interno dell'edificio ristrutturato - © www.giornaledibrescia.it

«La nuova casa dei cittadini di Concesio si inserisce in una più ampia strategia di ammodernamento del patrimonio pubblico comunale – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Terzi –, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso l’efficienza, la sostenibilità e la qualità degli spazi». Terzi richiama anche l’impegno a contenere i disagi: «Stiamo lavorando per ridurre al minimo i possibili problemi durante questa fase di transizione».