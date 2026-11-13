Carosello, cartiere, prestanome e banche cinesi: come funzionano le fatture false

C’è storicamente anche un’ombra che ha accompagnato lo sviluppo industriale e manifatturiero della provincia di Brescia, una nota stonata che, inevitabilmente, si è fatta sentire nella storia della seconda provincia d’Europa nel settore dell’industria. È la certezza, maturata dopo decine di operazioni delle forze di polizia, di essere la capitale della fattura falsa, patria della frode carosello e di una serie di altre truffe fiscali che hanno provato a nascondere al fisco miliardi di lire prima e milioni di euro poi di guadagni, facendoli sfuggire alla tassazione.
Già da una decina d’anni la Guardia di Finanza, nei suoi report, certifica di aver scoperto oltre un miliardo di euro all’anno di fatture emesse per operazioni inesistenti e, a gruppi criminali che hanno trovato in alcuni professionisti infedeli la spalla tecnica, ben remunerata, per i propri affari, da qualche tempo si sono affiancate anche strutture, principalmente di origine cinese, che lavorano come banche occulte e agevolano la monetizzazione delle fatture e il rientro del contante.
Il carosello
Una strategia in danno della collettività che nel corso del tempo ha visto crescere gli strumenti che le autorità hanno schierato per arginarla, dalla fattura elettronica al tracciamento di pagamenti, ma che ha saputo purtroppo via via rinnovarsi, ideando sempre nuovi sotterfugi. Strategie vecchie e nuove che però ruotano sempre attorno a società definite «cartiere», intestate a prestanome, che hanno il compito di emettere o annotare fatture, assorbire crediti o debiti fiscali e poi sparire.
Nel modello tradizionale, la frode si basava sulla creazione di una società fantasma intestata a prestanome nullatenenti che emetteva fatture per operazioni inesistenti, incassava l'IVA e spariva prima di presentare le dichiarazioni fiscali. L'imprenditore compiacente otteneva così costi fittizi per abbattere l'imponibile e l'IVA a debito, creando una scorta di denaro nero che spesso rientrava in Italia attraverso canali fisici, come i cosiddetti spalloni lungo i confini svizzeri, o bonifici verso paradisi fiscali tradizionali.
Circuito transnazionale
Oggi questo schema è superato. I controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate e l’incrocio telematico dei dati hanno reso troppo rischioso l’uso di cartiere puramente domestiche. L'evoluzione, con Brescia purtroppo sempre all’avanguardia, si è mossa verso una delocalizzazione della frode, sfruttando le pieghe del mercato unico europeo e l'interconnessione con i mercati finanziari globali. Il fulcro delle frodi più ingenti scoperte, anche nel nostro territorio, negli ultimi anni si fonda sullo sfruttamento del regime IVA intracomunitario. Le merci — spesso beni ad alto valore aggiunto e a ridotto ingombro, come i prodotti elettronici, i semilavorati metallici o l'oro — compiono viaggi fittizi attraverso una complessa filiera. Si parte da una società operativa realmente strutturata che ha l'esigenza di abbattere i ricavi e che si avvale di una prima cartiera operativa, magari attiva nell'edilizia con maestranze solo formalmente proprie, per poi passare a una cartiera di spacco di secondo livello, del tutto priva di struttura, che serve a svuotare i conti e a consentire all'impresa di continuare a operare in caso di controlli.
Il denaro prosegue il suo viaggio risalendo la corrente attraverso una cartiera finanziaria italiana e approdando infine in una cartiera finanziaria UE — di solito una società di diritto cinese dotata soltanto di un conto corrente virtuale acceso in Irlanda, Belgio o Germania — il cui passaggio in un Paese dell'Unione serve a non destare sospetti negli istituti finanziari prima che il capitale raggiunga Hong Kong, Taiwan o la Cina.
La vera forza di questo sistema risiede nella lentezza dello scambio di informazioni transfrontaliero tra amministrazioni finanziarie diverse, un tempo disallineate e oggi costrette a rincorrere flussi telematici complessi gestiti in tempo reale da organizzazioni criminali dotate di consulenti legali e fiscali di altissimo livello.
Il rientro del capitale
Emettere fatture false e accumulare fondi neri è solo la prima fase e in un certo senso la più semplice. La vera sfida, quella in cui l’alta specializzazione bresciana ha incontrato l’ingegnosità cinese, è il rientro dei capitali in Italia pronti per essere reinvestiti nell'economia legale o spesi. Negli ultimi anni, il territorio bresciano è diventato uno degli osservatori privilegiati per studiare l'intersezione tra la criminalità economica locale e i canali finanziari cinesi non ufficiali. Quando i bonifici partono dalle aziende italiane verso i Paesi dell'Est Europa o verso hub offshore con la giustificazione di consulenze o forniture, il denaro viene rapidamente smistato attraverso una fitta rete di conti correnti intestati a prestanome. È qui che entrano in gioco le banche occulte cinesi.
Domanda e offerta si incontrano: una fitta rete di imprenditori cinesi operanti nel settore dell'import-export di merci a basso costo ha bisogno di valuta liquida in Europa per acquistare beni in Cina senza tracciabilità bancaria ufficiale, evitando dazi doganali o controlli sui capitali. Per questo possono usare fondi generati dalle fatture false italiane, che vengono impiegati per pagare le merci importate per conto degli operatori commerciali cinesi. In cambio, denaro contante pulito — proveniente non solo dagli incassi giornalieri di attività commerciali al dettaglio o ristoranti, ma alimentato anche dai proventi di altre attività delittuose come la contraffazione, il traffico internazionale di stupefacenti, lo spaccio, l'evasione, lo sfruttamento della prostituzione e il caporalato — viene consegnato fisicamente alla società operativa da collettori residenti in Italia, in valigie pronte per essere reinvestite. In questo modo, l'impresa ottiene simultaneamente costi falsi in contabilità e contante fuori contabilità, mentre il denaro sporco generato dall'evasione fiscale bresciana si volatilizza nei circuiti finanziari asiatici e rinasce sotto forma di contante disponibile sul territorio nazionale, eludendo totalmente i radar antiriciclaggio di Banca d'Italia e UIF.