Cologne, investe il fratello che stava salendo in auto: ferito 77enne

Avevano da poco terminato una passeggiata tra i vigneti della Franciacorta, ai piedi del Monte Orfano. Una bella giornata insieme che per poco non si trasformava in tragedia: nel risalire in auto chi era alla guida ha travolto il fratello, 77 anni di Zocco di Erbusco.
È successo questa mattina a Cologne, in via Cappuccini.È lì che i due fratelli franciacortini avevano lasciato la loro auto. Ma al momento di risalire il conducente ha sentito la macchina andare avanti e, avendo paura che finisse nel fossato, ha ingranato la retro travolgendo il fratello: prima con la portiera aperta e poi, una volta a terra, con la ruota.
Sul posto è intervenuta l’ambulanza, che ha trasportato l’anziano in ospedale, non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale.