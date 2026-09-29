Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Cologne, investe il fratello che stava salendo in auto: ferito 77enne

È successo ai piedi del Monte Orfano, i due avevano da poco terminato una passeggiata nel cuore della Franciacorta
Emma Crescenti
La Polizia locale e i soccorsi sul luogo dell'incidente
La Polizia locale e i soccorsi sul luogo dell'incidente

Avevano da poco terminato una passeggiata tra i vigneti della Franciacorta, ai piedi del Monte Orfano. Una bella giornata insieme che per poco non si trasformava in tragedia: nel risalire in auto chi era alla guida ha travolto il fratello, 77 anni di Zocco di Erbusco.

È successo questa mattina a Cologne, in via Cappuccini. È lì che i due fratelli franciacortini avevano lasciato la loro auto. Ma al momento di risalire il conducente ha sentito la macchina andare avanti e, avendo paura che finisse nel fossato, ha ingranato la retro travolgendo il fratello: prima con la portiera aperta e poi, una volta a terra, con la ruota.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza, che ha trasportato l’anziano in ospedale, non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
investeautofratelloIncidenteMonte OrfanoFranciacortaCologne
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...