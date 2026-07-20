Collebeato, oltre 200mila euro in welfare nei primi sei mesi del 2026

Collebeato conferma il welfare tra le priorità dell’azione amministrativa e, nel primo semestre del 2026, mette in campo oltre 200mila euro tra servizi, contributi e interventi destinati a sostenere famiglie, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità. In un contesto nazionale segnato dal rallentamento della crescita economica, dall’inverno demografico e dall’aumento delle difficoltà sociali, il Comune punta a rafforzare la rete di protezione e ad ampliare le opportunità di sostegno.
Nel dettaglio
La voce di spesa più rilevante riguarda l’assistenza educativa scolastica per gli alunni con disabilità, che supera gli 84mila euro, cui si aggiungono oltre 30mila euro per servizi di supporto e trasporto delle persone con disabilità, altri 30mila euro per la copertura delle rette dei centri diurni dedicati, più di 23mila euro per i pasti a domicilio destinati agli anziani, quasi 9.500 euro per l’assistenza domiciliare e oltre 9mila euro per l’integrazione delle rette degli asili nido. Completano il quadro i contributi economici straordinari rivolti ai nuclei più in difficoltà.
I bandi
Sul fronte dei bandi, nel primo semestre sono stati assegnati buoni per il lavoro volontario da 100 ore, che hanno coinvolto 18 beneficiari per un valore complessivo di 16.200 euro, mentre è in corso l’assegnazione di due alloggi del servizio abitativo pubblico di proprietà Aler presenti sul territorio.
L’Amministrazione comunale guarda però già ai prossimi mesi con un calendario di nuove opportunità per i cittadini: al bando dedicato alle spese di riscaldamento ed energia seguiranno tra agosto e settembre quelli per i centri estivi e per i pacchi alimentari, in ottobre sarà pubblicato il bando per il sostegno alla locazione, in novembre quello per le agevolazioni Tari e, a dicembre, il contributo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità.
Pacchi alimentari
Prosegue inoltre il progetto dei pacchi alimentari mensili che, grazie alla collaborazione tra associazioni, Caritas, Collebeato solidale, Lions, aziende, commercianti, volontari e cittadini attraverso la «spesa sospesa», ha raggiunto nei primi sei mesi dell'anno 27 nuclei familiari, corrispondenti a 50 persone.
Ad aprile è stato infine sottoscritto il nuovo accordo con i sindacati dei pensionati.