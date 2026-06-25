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Dal co-housing alla cucina, la sfida solidale di «Mattarello»

Avviati i primi percorsi: il 6 settembre la prima festa al Parco Dna di Quinzano
Alessandra Portesani
All'Ottagono di Orzinuovi la presentazione del progetto
All'Ottagono di Orzinuovi la presentazione del progetto

Sopra al bancone di una cucina non ci sono soltanto farina, impasti e ricette. Ci sono storie di fragilità, percorsi di rinascita e seconde possibilità. Così prende forma «Mattarello», il progetto presentato nei giorni scorsi a Orzinuovi, all’enoteca Ottagono che punta a riportare nella comunità persone con disturbi psichici attraverso percorsi concreti di inclusione abitativa, sociale e lavorativa.

Il progetto

L’iniziativa, che vede tra i protagonisti anche lo chef stellato Michelin Simone Breda, nasce dall’alleanza tra il Cps di Asst Franciacorta, realtà sociali come «La nuvola», la Fondazione Pianura Bresciana Bbo e i Comuni dell’Ambito sociosanitario numero 8. L’obiettivo è quello di tendere la mano a uomini e donne con fragilità psichiche e offrire loro nuove opportunità di vita. Non a caso il motto del progetto è semplice quanto significativo: «L’ingrediente più prezioso sono le persone».

Il percorso prevede quindi progetti assistiti di reinserimento sia sul piano abitativo, attraverso formule residenziali e di co-housing, sia sul piano occupazionale, dove il coinvolgimento del mondo imprenditoriale sarà determinante per creare concrete opportunità lavorative.

«Un cammino lungo e complesso, nato tre anni fa – precisa Lorenzo Olivari, sindaco di Quinzano e presidente dell’Ambito Sociosanitario n. 8 – attraverso tavoli tecnici, confronti istituzionali e una fitta rete di collaborazioni. L’idea alla base del progetto è semplice, ma ambiziosa: mettere la persona al centro, superando una visione esclusivamente clinica del disagio psichico e valorizzando le capacità, le relazioni e il contributo che ciascuno può offrire alla società».

I risultati

I primi risultati sono tangibili tanto che, secondo i promotori, «Mattarello» potrebbe diventare un modello innovativo di riferimento a livello regionale e nazionale per le politiche sociosanitarie. «Il risultato con i circa venti assistiti avviati lungo questo percorso è andato oltre le aspettative – spiega Olivari –. Attraverso la cucina: un’esperienza che potrebbe essere estesa ad altri ambiti applicativi, anche attraverso progetti individuali mirati e che, mettendo in sinergia primo, secondo e terzo settore, punta a una gestione alternativa e innovativa del disagio per la salvaguardia della salute psicosociale».

L’auspicio degli organizzatori è che il mondo imprenditoriale raccolga la sfida contribuendo ad ampliare le opportunità di inserimento lavorativo per persone che troppo spesso restano ai margini. Dopo la presentazione ufficiale a Orzinuovi, sarà Quinzano d’Oglio ad ospitare il primo grande evento pubblico di Mattarello che si terrà all’interno di «DinamicaMente», in programma il 6 settembre al Parco Dna - Contratti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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co-housingcucinasolidarietà

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