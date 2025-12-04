Clima, il piano di A2A: 7 miliardi in 10 anni per il cambiamento

Presentato il programma verso la decarbonizzazione e Net Zero al 2050. Pievani: «Il momento è cruciale. Farsi trovare pronti»

3 ' di lettura

Roberto Tasca e Renato Mazzoncini - © www.giornaledibrescia.it

Gli anni della poderosa spinta – culturale ed ideologica – sulla transizione climatica sembrano alle spalle e hanno oggi lasciato spazio ad una fase di stabilizzazione. Ed è proprio questo il momento nel quale bisogna lavorare di più per farsi trovare pronti. Giocare d’anticipo per condizionare il cambiamento». Telmo Pievani, filosofo dell’evoluzione, si dice sicuro: «Negli anni Ottanta si parlava tanto di buco dell’ozono. Dopo studi scientifici e la continuità di quella transizione il problema