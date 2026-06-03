Civitas, da 20 anni accanto alle famiglie: 33.500 utenti nel 2025

Vent’anni di servizi, cultura e sostegno alle famiglie. Civitas spegne venti candeline e celebra il traguardo con un calendario di appuntamenti aperti alla comunità della Valtrompia e non solo. Il filo conduttore è nel motto scelto per l’anniversario, «Insieme alle persone, vicino alla comunità», sintesi del percorso compiuto dalla società partecipata dei Comuni e della Comunità montana, oggi riferimento per servizi sociali, socio-sanitari e culturali del territorio.

Numeri Nata come una scommessa, Civitas è cresciuta fino a diventare una realtà consolidata: il bilancio è passato da circa un milione di euro agli attuali sette milioni, mentre il personale è aumentato da 15 a 50 dipendenti, ai quali si aggiungono 39 professionisti e una rete di cooperative sociali che coinvolge 165 operatori. Nel solo 2025 sono state 33.500 le persone che si sono rivolte ai servizi gestiti dalla società.