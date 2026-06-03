Civitas, da 20 anni accanto alle famiglie: 33.500 utenti nel 2025

Vent’anni di servizi, cultura e sostegno alle famiglie. Civitas spegne venti candeline e celebra il traguardo con un calendario di appuntamenti aperti alla comunità della Valtrompia e non solo. Il filo conduttore è nel motto scelto per l’anniversario, «Insieme alle persone, vicino alla comunità», sintesi del percorso compiuto dalla società partecipata dei Comuni e della Comunità montana, oggi riferimento per servizi sociali, socio-sanitari e culturali del territorio.
Numeri
Nata come una scommessa, Civitas è cresciuta fino a diventare una realtà consolidata: il bilancio è passato da circa un milione di euro agli attuali sette milioni, mentre il personale è aumentato da 15 a 50 dipendenti, ai quali si aggiungono 39 professionisti e una rete di cooperative sociali che coinvolge 165 operatori. Nel solo 2025 sono state 33.500 le persone che si sono rivolte ai servizi gestiti dalla società.
Numeri che raccontano un radicamento nella vita della valle: ogni anno oltre 10mila utenti usufruiscono delle prestazioni consultoriali, circa 800 donne vengono accompagnate durante la gravidanza, più di 1.300 adolescenti frequentano i servizi dedicati e oltre 7mila giovani partecipano ad attività promosse sul territorio o nelle scuole. Anche l’impegno culturale è forte: nel 2025 le biblioteche del sistema hanno registrato più di 21mila iscritti attivi, mentre musei e laboratori hanno accolto oltre 19mila visitatori.
Sguardo al futuro
«Celebrare questo anniversario significa non solo guardare ai risultati raggiunti, ma soprattutto rinnovare l’impegno verso il futuro della Valtrompia e dei suoi cittadini», sottolinea la presidente Ilaria Paternoster. Per Massimo Ottelli, presidente della Comunità montana, Civitas è «uno strumento fondamentale per dare risposte concrete ai bisogni del territorio». Le celebrazioni si svilupperanno tra giugno e luglio con iniziative che intrecciano cultura, benessere e partecipazione.
In programma tre concerti: l’11 giugno Mario Brunello alla Pieve della Mitria di Nave, il 12 giugno Pierre Bastien al museo I Magli di Sarezzo e il 14 giugno Sam Amidon al Museo del Forno di Tavernole. Il 5 luglio alle pendici del Monte Ario, tra Irma e Marmentino, sarà inaugurata un’opera di land art.