Città green, Brescia è 30esima in classifica

Dal rapporto 2024 sull’Ecosistema urbano emergono una buona mobilità e un buon verde urbano, ma restano critiche la salute dell’aria e la produzione di rifiuti

La metro di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Bocciata per la qualità dell’aria, seppur leggermente migliorata. Segno meno anche per la produzione di rifiuti, lo spreco d’acqua e l’energia rinnovabile. Promossa invece per numero di alberi, uso del suolo e mobilità. È una pagella piena di luci e ombre quella redatta per Brescia dal rapporto «Ecosistema urbano 2024» curato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Al 30esimo posto Nella classifica generale dei 106 capoluoghi italiani – guidata da Reggio Emilia, Trento e Parma – la nos