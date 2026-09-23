La ciclopedonale di Paratico si riempie di fango: lavori in vista

Quando piove alcuni tratti della panoramica ciclo-pedonale paraticese che costeggia il lago in direzione Clusane si riempiono di fango e pozzanghere. In più i tanti sassolini che con la calce ne costituiscono il fondo facilitano la foratura dei pneumatici delle bici.
Per eliminare i problemi in un tratto frequentatissimo dagli amanti delle due ruote – collegamento indispensabile soprattutto per i campeggiatori e i turisti che vogliono raggiungere il centro di Paratico o Sarnico – il Comune e l’Autorità di bacino hanno redatto un progetto di sistemazione che prevede un investimento di 203mila euro. A finanziarlo saranno Regione (tramite l’Autorità di bacino) con 142.100 euro (il 70% della spesa) e il municipio con 60.900 euro (30%). Il piano d’intervento è diventato ufficiale qualche settimana fa con l’approvazione della convenzione tra i due enti pubblici, ma i lavori non saranno immediati e per l’apertura del cantiere si dovrà attendere il mese di settembre del 2027.
Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Ministrini, «la parte più consistente del lavoro sarà la rimozione dello strato in calce rovinato e la posa di una nuova pavimentazione in asfalto, garantendo alla pista lungo-lago una maggior durata nel tempo e lo stop ai frequenti interventi di manutenzione che alcuni giorni impediscono il transito. Oltre al miglioramento della pista abbiamo voluto l’installazione di un bagno pubblico, vicino alla piadineria, per le necessità igieniche dei tanti ciclisti e camminatori che oggi sono costretti a rivolgersi alle vicine attività.
Il prossimo passo dell’iter? «La redazione dei progetti esecutivi da parte dell’ufficio tecnico comunale – conclude –, fondamentali per avere il via libera dalla Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici e ambientali di Brescia».