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Caduto in bici in via Turati: il ciclista è morto

L’uomo, Guido Maccabiani, aveva 66 anni ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Stava percorrendo la strada in salita quando è finito sull’asfalto, poco dopo l’incrocio con via Panoramica
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La bici del ciclista deceduto - © www.giornaledibrescia.it
La bici del ciclista deceduto - © www.giornaledibrescia.it

Non ce l’ha fatta il ciclista di 66 anni – Guido Maccabiani – caduto dalla sua bicicletta lungo via Turati a Brescia. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, domenica 15 novembre. L’uomo, trasportato in gravissime condizioni al Civile, è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

Stando alle prime informazioni, il 66enne stava percorrendo la via in salita quando, poco dopo l’incrocio con via Panoramica, è caduto dalla bicicletta. Non è ancora chiaro se abbia accusato un malore mentre stava pedalando o se l’arresto cardiaco sia stato provocato dalla caduta. Sul posto, oltre all’ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale, è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.

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