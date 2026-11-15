Caduto in bici in via Turati: il ciclista è morto

L’uomo, Guido Maccabiani, aveva 66 anni ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Stava percorrendo la strada in salita quando è finito sull’asfalto, poco dopo l’incrocio con via Panoramica

Simone Bracchi Giornalista 15 novembre 2026 1 ' di lettura

La bici del ciclista deceduto - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti morto in bicivia TuratiBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...