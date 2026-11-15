Caduto in bici in via Turati: il ciclista è morto

Non ce l’ha fatta il ciclista di 66 anni – Guido Maccabiani – caduto dalla sua bicicletta lungo via Turati a Brescia. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, domenica 15 novembre. L’uomo, trasportato in gravissime condizioni al Civile, è morto poco dopo il ricovero in ospedale.
Stando alle prime informazioni, il 66enne stava percorrendo la via in salita quando, poco dopo l’incrocio con via Panoramica, è caduto dalla bicicletta. Non è ancora chiaro se abbia accusato un malore mentre stava pedalando o se l’arresto cardiaco sia stato provocato dalla caduta. Sul posto, oltre all’ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale, è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.