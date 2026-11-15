Cade in bici lungo via Turati, gravissimo un ciclista

Non è ancora chiaro se l’uomo abbia accusato un malore mentre pedalava o se la caduta gli abbia causato un arresto cardiaco

Simone Bracchi Giornalista 15 novembre 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 2 foto L'incidente in via Turati Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti caduta in bicivia TuratiBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...