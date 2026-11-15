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Cade in bici lungo via Turati, gravissimo un ciclista

Non è ancora chiaro se l’uomo abbia accusato un malore mentre pedalava o se la caduta gli abbia causato un arresto cardiaco
Simone Bracchi

Simone Bracchi

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L'incidente in via Turati
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L'incidente in via Turati

Un uomo di 66 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al Civile dopo essere caduto dalla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto questa sera, domenica 15 novembre, lungo via Turati a Brescia. Stando alle prime informazioni l'uomo, che stava salendo, poco dopo l'incrocio con via Panoramica è caduto dalla bici. Non è ancora chiaro se abbia accusato un malore mentre stava pedalando o se l'arresto cardiaco sia stato provocato dalla caduta.

Sul posto oltre all'ambulanza che ha trasportato in ospedale l'uomo, è intervenuta la Polizia locale per i rilievi. La scena non è passata inosservata e gli agenti hanno ascoltato anche alcuni testimoni. Si registrano rallentamenti sulla via in direzione Nord.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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caduta in bicivia TuratiBrescia
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