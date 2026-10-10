Alla «Chill House» di Gavardo i ragazzi trasformano le idee in progetti

L’hanno voluta chiamare «Chill House», letteralmente «casa tranquilla», ambiente dove trascorrere del tempo in compagnia, a chiacchierare, giocare, fare o ascoltare musica, e tanto altro ancora.
L’idea
La struttura di via Mangano, recentemente inaugurata, non intende essere però un semplice centro aggregativo. «L’abbiamo pensata come uno spazio che inviti i ragazzi di Gavardo non solo a partecipare, ma a mettere in campo idee ed energie per dar attuazione ai loro desideri – spiega Federico Micheli, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili –. Insomma, un luogo di autentica promozione sociale e convivialità basato sull’autogestione. Qui – sottolinea – sono i ragazzi stessi i protagonisti: si occupano della programmazione e della cura degli ambienti, degli arredi e delle tecnologie messe a disposizione, con il supporto di un educatore, che facilita le relazioni, fornisce loro gli strumenti e li accompagna nella crescita».
Il tutto è nato all’interno del progetto «Youth Spot», cofinanziato dalla Regione e realizzato grazie a una forte sinergia territoriale. Le iniziative vedono come capofila la cooperativa La Nuvola nel Sacco, che coordina la rete dei partner locali composta dall’Amministrazione comunale, dalla parrocchia, dalla cooperativa CoGeSs e dalle associazioni Ottava e Violet Moon.
In programma
Ricco di appuntamenti il calendario per l’autunno e l’inverno. Si comincia con le «Open Night» e i «Party Event», serate destrutturate che si terranno ogni secondo mercoledì del mese, con l’obiettivo di valorizzare lo stare insieme coltivando nuove amicizie in un clima inclusivo e rilassato.
Tante, poi, le proposte musicali. Si potrà imparare a suonare la batteria, unirsi alle armonie travolgenti e ritmate del coro pop costituito per l’occasione, oppure seguire i laboratori dedicati all’home recording, ideali per capire come registrare in autonomia da casa brani, parti vocali, strumenti e podcast. Tra gli appuntamenti speciali spiccano gli incontri di ispirazione, che si svolgeranno però nello spazio OttavaLuna, aperto in questi mesi al teatro Sant’Antonio.
Da segnalare quello con Marisol Castellanos, danzatrice del cast di Amici di Maria De Filippi, e il racconto del backstage del film «Edith, una ballerina all’inferno» effettuato dagli attori, dal regista e dall’autore della colonna sonora. Dettagli sul sito www.ponteversogavardo.it, su instagram, facebook e sul canale whatsapp «Youth Spot – Lo spazio aperto».