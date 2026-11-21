Poker di lavori, a Chiari, per una cittadina più attenta alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita. L’ultimo scorcio di novembre vede, nella zona di via don Comini, prendere forma il primo tratto del Parco lineare ciclopedonale, il percorso cofinanziato da Pirellone (500mila euro) e Comune (circa 300mila euro) per migliorare il tragitto quotidiano di centinaia e centinaia di studenti e docenti dalla stazione ferroviaria verso gli istituti d’istruzione Einaudi, Bergomi – Mazzotti e San Bernardino, a nord del centro storico.
La ciclopedonale
A spiegarlo è il vicesindaco e assessore, Roberto Campodonico che annuncia «la prima pista ciclopedonale completamente drenante di Chiari; un intervento che permetterà di completare un collegamento strategico della rete cittadina.
Grazie a questa nuova infrastruttura, sarà possibile raggiungere in bicicletta l’ingresso delle scuole, percorrendo un'ecovia sicura e sostenibile. Il progetto rientra nel progetto Strade Verdi di Regione Lombardia, che punta a favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta, valorizzando soluzioni attente all'ambiente».
Sempre in ambito green vanno letti i lavori di potatura e contenimento dei grandi carpini lungo viale Cenini, nel tratto compreso tra via Castrezzato e via Brescia, per migliorare il decoro urbano e garantire una maggiore sicurezza stradale, con particolare attenzione all’attigua pista ciclabile e alle rotatorie. Un intervento realizzato attraverso un cantiere mobile lungo la circonvallazione orientale della cittadina dell’Ovest Bresciano.
Su strada
Sul fronte asfaltature, richieste da tempo in diverse aree del territorio e su cui il Comune ha deciso ora di accelerare, il primo lavoro è quello sul manto stradale di via Ricci, con la rimozione del vecchio asfalto deteriorato, la sistemazione del fondo stradale e la successiva posa della nuova pavimentazione, in una direttrice particolarmente dissestata e non distante dal tracciato ferroviario della Milano - Brescia. Sempre in zona, completata la sistemazione di un’ampia porzione di ex scalo ferroviario. Rimosse erbacce e rifiuti: al loro posto una nuova area di sosta, a servizio del centro storico.
Lo stesso Campodonico, al riguardo, parla di «rigenerazione urbana di un’area del demanio ferroviario preclusa ai clarensi da oltre 200 anni. I lavori di riqualificazione hanno coinvolto una superficie finora inaccessibile perché soggetta ad altra giurisdizione ma oggi finalmente recuperata alla pubblica fruizione».