Gruppi criminali organizzati, organizzazioni sponsorizzate da Stati stranieri o singoli individui che agiscono per motivazioni ideologiche: le minacce informatiche possono avere origini e obiettivi molto diversi. I cyber-attacchi di questi giorni – dai frigoriferi agli allarmi bomba sugli aerei di mezza Europa, fino agli attacchi alle banche del sangue – ci fanno interrogare per capire chi stia agendo e perché. Secondo te, chi c’è dietro a tutto questo?
Chi c’è dietro gli attacchi informatici di questi giorni, secondo te?
La Russia, i gruppi anarchici o le potenze del capitalismo? Qui puoi esprimere il tuo parere rispetto a chi siano i responsabili dietro ai cyber attacchi ai frigoriferi, alle banche del sangue e agli allarmi bomba
Un freezer in un supermercato svedese, colpito da un cyberattacco nei giorni scorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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