Che cosa succede a Brescia durante la Settimana europea della mobilità

Sono tanti gli eventi in programma per la «Settimana europea della mobilità», promossa dalla Commissione europea per la settimana dal 16 al 22 settembre, a cui il Comune di Brescia aderisce anche quest’anno con il supporto di Brescia Mobilità e di numerose realtà cittadine. Il tema dell’edizione 2024 è «La condivisione degli spazi pubblici», lo scopo della settimana, come sempre, la promozione della mobilità sostenibile.

Settimana della mobilità, la presentazione - © www.giornaledibrescia.it

Il programma

Il palinsesto di iniziative è molto ricco. Il clou è la «Domenica ecologica» del 22 settembre, durante la quale sarà in vigore il blocco del traffico in tutto il centro storico dalle 9 alle 18 e sarà possibile muoversi per tutto il giorno con un unico biglietto sui mezzi del trasporto pubblico cittadino e dell’area urbana. Il blocco del traffico riguarderà i mezzi privati motorizzati, con alcune eccezioni che verranno annunciate in seguito dal Comune, nell’area compresa tra le seguenti vie, escluse dalle limitazioni: via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Pusterla via Filippo Turati e piazzale Arnaldo. Sempre domenica, tra i vari eventi, ci saranno anche l’iniziativa «Pigliatutto» in piazza Vittoria, in collaborazione con il Consorzio Brescia Centro, e l’itinerante «Brescia bike fest», con partenza da largo Tormentone alle 16.

Altre iniziative per la promozione della mobilità attiva saranno il «Trofeo 30ruga», promosso con Legambiente Brescia per il 19 settembre, la «Pigiama Run 2024» di venerdì 20, in collaborazione con la Lilt provinciale, l’iniziativa «Al parco, ma con la bici» di Fiab Brescia, sabato 21, e la staffetta «In bicicletta tra i quartieri di Brescia» domenica mattina, in collaborazione con la Consulta ambiente.

Mercoledì 18 inaugurerà alla Stazione ferroviaria la «In viaggio sui binari del passato», curata dall’Associazione Amatori del Mondo Ferroviario, esposizione di oggetti storici del mondo ferroviario. Svariate le attività per le scuole, tra cui la biciclettata «Bike 4 School», organizzata dai Mobility Manager di alcuni istituti superiori cittadini, il pomeriggio di venerdì 22. Aderiscono alla settimana della mobilità anche l’Università degli Studi di Brescia, che per lunedì 16 propone il seminario «Problemi e soluzioni per una mobilità promiscua e sicura nelle aree urbane» nella Sala consiliare di Ingegneria in via Branze, e l’Accademia Laba, che il 16 e 17 settembre proietterà nella propria sede di Via Don Vender gli episodi della web series «Storie di sostenibile mobilità».

Focus sul nuovo tram

Un focus particolare sarà riservato anche alla nuovo tram di Brescia, con due eventi organizzati con Brescia Mobilità. Il primo sarà un convegno, mercoledì 18 all’Auditorium Santa Giulia, intitolato «In viaggio verso il futuro di Brescia. Il nuovo tram elettrico Pendolina-Fiera si presenta: tutti i dettagli sul progetto in partenza, i benefici per la città e il confronto con l’Europa», in cui interverranno anche l’assessora alla Nuova Mobilità del Comune di Bologna Valentina Orioli e altri rappresentanti di città europee.

L’altro evento a tema tram sarà domenica 22 in piazza Loggia: «Un, due… Tram School!», dedicato a bambini e ragazzi, in cui verrà presentato il progetto educativo «Tram School» per scuole primarie e secondarie.

Giovedì 19 sarà la Giornata del Mobility management, mentre per tutta la settimana si svolgerà l’iniziativa «Vieni al lavoro senza Automobile», un concorso a premi per i dipendenti di aziende e scuole superiori bresciane dotate di un mobility manager e per gli esercenti del Consorzio Brescia centro che si incentiveranno i propri dipendenti all’uso di mezzi alternativi all’auto per gli spostamenti tra casa e scuola o tra casa e luogo di lavoro.