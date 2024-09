Torna la biciclettata colorata: ecco la Brescia Bike Fest

Torna la Fancy Women Bike Ride, la pedalata colorata delle donne, che quest’anno cambia nome e anche missione. Si chiamerà Brescia Bike Fest perché, come spiegano gli organizzatori, di questo si tratta, cioè una festa con tutta la cittadinanza per celebrare e valorizzare la mobilità dolce.

L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 16 in largo Formentone, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità. Tutti sono invitati a prendere parte alla pedalata. «Più persone vanno in bici, più persone saranno incoraggiate a farlo», scrivono.

Il percorso sarà breve e alla portata di chiunque. Per partecipare (comunque gratuitamente) basta vestirsi in modo colorato e fantasioso e decorare con qualche accessorio la propria bicicletta.