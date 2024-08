Mobilità ciclabile, Brescia è da quattro stelle su cinque

Brescia da quattro stelle (su cinque) nella mobilità ciclabile. Lo dice, anzi lo conferma, l’iniziativa «Comuni ciclabili» della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab), che ogni anno valuta il grado di «ciclabilità» dei comuni italiani aderenti al concorso, 180 in questa settima edizione.

Ad essere valutati non sono solo i chilometri di piste ciclabili, ma oltre 70 parametri in quattro aree (mobilità urbana, governance, ovvero politiche per la mobilità, cicloturismo, comunicazione e promozione) per assegnare alle città un punteggio da uno a cinque espresso in «bandiere gialle», o «bike-smile». È qui che Brescia riconferma il voto di quattro bandiere ottenuto lo scorso anno, con un miglioramento di un punto dell’area della comunicazione (qui è possibile consultare l’elenco di tutti i comuni con i relativi punteggi).

L’iniziativa

Obiettivo dell’iniziativa è «stimolare a crescere dal punto di vista della mobilità sostenibile – ha ricordato il presidente di Fiab Brescia Marco Zani –. Brescia partecipa dalla prima edizione e ha continuato a mettersi in gioco, e di questo facciamo onore all’Amministrazione. Collaboreremo anche quest’anno, dicendo cosa è giusto e cosa va migliorato».

«È frutto di un percorso in cui tanti attori collaborano – è il commento del vicesindaco con delega alla Politiche della mobilità Federico Manzoni –. Riconosco nella Fiab un aspetto molto bello di partecipazione e cittadinanza attiva, sempre con entusiasmo e un fare propositivo. È bello collaborare con loro e raggiungere questi traguardi».

Nel mirino ci sono le cinque bandiere – «un sogno ma anche una sfida impegnativa, perché la Fiab nazionale ogni anno è sempre più esigente», aggiunge Manzoni, che poi ricorda gli investimenti in programma sulla ciclabilità: «Da qualche mese è stato installato un conta biciclette pubblico in via Volturno, altri investimenti importanti su cui stiamo lavorando sono la nuova dorsale ciclabile di via Lamarmora, dalla fermata metro Volta alla rotonda dei Pilastroni, prossima all’inaugurazione, e la Greenway del Mella».