Cervo cade nel naviglio a Prevalle: l’animale morto dopo il recupero

Polizia locale, provinciale e Vigili del fuoco lo hanno salvato dalle acque. La ferita al costato suubita nella caduta è però stata fatale

Erik Fanetti 19 giugno 2026 1 ' di lettura

Il cervo caduto nel Naviglio Grande - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cervoNaviglio GrandenaviglioPrevalle Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...