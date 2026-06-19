Cervo cade nel naviglio a Prevalle: l’animale morto dopo il recupero

Si è concluso nel peggiore dei modi il recupero, avvenuto nel fine settimana appena trascorso, di un cervo finito nelle acque del Naviglio Grande, in territorio di Prevalle.
Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Prevalle-Paitone insieme alla Polizia provinciale e ai Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso dell’ungulato che, nonostante una profonda ferita al costato probabilmente causata dalla caduta nel canale, era ancora vivo. Per questo motivo l’animale è stato prima sedato e poi riportato sulla terraferma.
Affidato quindi alla Polizia provinciale, il cervo è stato caricato su un mezzo diretto a una clinica dove avrebbe dovuto ricevere le cure necessarie, ma le sue condizioni si sono rivelate fin da subito molto gravi.
L’animale è morto durante il trasporto, rendendo necessario il successivo intervento dell’ente per lo smaltimento della carcassa nel rispetto delle procedure previste.