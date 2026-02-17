La piscina di Rezzato ha un nuovo gestore: lido estivo aperto nel 2027

Sarà l’associazione temporanea di impresa costituita tra Rezzato Nuoto e Crea Lab a gestire per i prossimi 25 anni la piscina di Rezzato. Lo stabilisce la concessione, finalizzata anche alla riqualificazione del centro natatorio di via Milano 2, stipulata tra il Comune è il sodalizio guidato da Andrea Radici, giovane imprenditore ed ex nuotatore di ottimo rango.

Sarà la società che si è aggiudicata il bando gestito da Savet (società in house della Comunità montana di Valle Trompia) a sostenere l’intero costo della prima riqualificazione, ipotizzato in 1.510.000 euro. A finire sotto i ferri per prima saranno la parte esterna e i principali volumi dell’impianto, che saranno dotati di nuovi servizi.

Sempre a vantaggio della piscina, che è chiusa dal 2022, è da leggere l’intervento candidato dall’Amministrazione comunale al bando Impianti sportivi 2025 di Regione Lombardia, attraverso il quale il Comune mira ad incassare 430mila euro da utilizzare per apportare ulteriori migliorie a quelle previste dal progetto di riqualificazione predisposto da Sevat.

L’intervento

Non si tratterà di una semplice manutenzione, finalizzata alla riapertura dell’impianto, ma di una trasformazione profonda e sostenibile, capace di coniugare efficienza energetica, sicurezza e accessibilità. L’intervento è finalizzato all’efficientamento energetico, grazie all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e solare termico, ma anche grazie all’illuminazione a led e ai sistemi di ventilazione meccanica controllata.

La struttura sarà resa accessibile a tutti grazie a percorsi tattili per non vedenti, a sollevatori per l’accesso in acqua ed altri servizi a misura di disabilità. Spazi rinnovati anche per la palestra, gli spogliatoi e le attività commerciali interne, con videosorveglianza e controllo accessi, oltre al pieno rispetto della normativa Coni, che permetterebbe la possibilità di ospitare eventi sportivi riconosciuti a livello regionale.

I lavori di realizzazione della piscina di Rezzato - © www.giornaledibrescia.it

Sarà realizzato inoltre, un campo da beach volley regolamentare, una piastra green multiuso per attività estive multisport, oltre a scivoli e giochi d’acqua per i bambini a completamento delle 2 vasche outdoor che saranno recuperate, per l’estate 2027.

«I lavori potrebbero iniziare a marzo compatibilmente con i tempi tecnici burocratici – sottolinea il gestore Andrea Radici che nella piscina di Rezzato ci è praticamente nato - per settembre compatibilmente con l’andamento dei lavori, potremmo aprire tutto il comparto dei servizi come la palestra, gli ambulatori di fisioterapia, e il ristorante che non sarà al solo servizio della struttura, ma avrà anche vita propria. L’apertura del lido esterno purtroppo non sarà possibile per questa estate, ma per la prossima del 2027, essendosi allungati i tempi per una perfetta riqualificazione che sarà molto più lunga e complessa per le vasche interne, per i quali siamo comunque ottimisti».