Il Centro islamico di Brescia tra i primi destinatari del 5xmille

Il primo appuntamento sarà la Festa del sacrificio prevista a fine mese, mentre da giugno partirà la nuova programmazione delle attività e degli incontri promossi dal nuovo direttivo. I fondi del 5 per mille (oltre 63mila euro) serviranno anzitutto a coprire parte delle spese vive della struttura: gas, luce, acqua e gestione ordinaria. «Solo le utenze valgono tra i 30 e i 40mila euro all’anno». Un’altra quota sarà destinata agli stipendi dei due dipendenti del centro, per una spesa che oscilla tra i 40 e i 50mila euro annui. Il resto verrà utilizzato per sostenere le attività culturali e sociali che il centro porta avanti durante l’anno.

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«Organizziamo corsi di lingua madre, attività di recupero e doposcuola per ragazzi e per persone che hanno bisogno di un sostegno», aggiunge il presidente. Tra le iniziative ci sono anche momenti di aggregazione e percorsi rivolti alle famiglie che frequentano la struttura. «Siamo molto soddisfatti – conclude Merchegui –. Il 5 per mille copre circa un quarto delle spese annuali del centro: è un aiuto importante e un segnale di fiducia».