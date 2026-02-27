Giornale di Brescia
Cronaca

Comunità musulmana e cristiana in dialogo: torna l’Iftar per la città

Nada El Khattab
Domenica 1 marzo, al Brixia Forum di via Caprera, sarà possibile vivere un momento di convivialità insieme alle realtà islamiche di Brescia
Tavola con pietanze tipiche dei Paesi arabi - © www.giornaledibrescia.it
Abiti coloratissimi, pietanze speziate e melodie orientali accompagneranno uno dei momenti più significativi del Ramadan. Domenica 1 marzo, dalle 16.30 alle 19.30, il Brixia Forum di via Caprera ospiterà l’Iftar per la città, la serata aperta a tutti per condividere la rottura del digiuno insieme alle comunità islamiche di Brescia.

Cos’è 

Iftar in arabo significa pasto serale e, nel mondo dell’Islam, indica il momento di rottura del digiuno che solitamente inizia con un rituale: un bicchiere di acqua o di latte e un paio di datteri. Non è solo il semplice gesto di nutrirsi, ma rappresenta un momento di convivialità e condivisione in cui il cibo ne è il protagonista. Consumare un pasto si trasforma così in un’occasione di conoscenza e unione tra persone e mondi diversi. 

Alla sesta edizione, a cui si prevede una partecipazione di 1000 persone, l’intento è duplice: far conoscere più da vicino la cultura musulmana e creare un ponte con la comunità bresciana. 

La serata

Durante il corso della serata sarà possibile visitare gli stand con abiti tradizionali e decorazioni, curati dai giovani delle associazioni promotrici. L’iniziativa è promossa dal Centro islamico di via Corsica, insieme a diverse associazioni islamiche della provincia. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

BresciaRamadandigiunoIftar per la cittàintegrazioneBrixia ForumBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario