Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Cellatica, la «folle corsa» di Carlo Mazzone diventa un murale

Federico Bernardelli Curuz
Una parete degradata dal tempo si trasforma in un’opera d’arte. Il muro accanto al campo sportivo è stato riqualificato grazie a un contest che ha riunito artisti di diverse provenienze
La corsa di Mazzone raffigurata sul muro - © www.giornaledibrescia.it
La corsa di Mazzone raffigurata sul muro - © www.giornaledibrescia.it
AA

Una riqualificazione urbana che intreccia calcio, inclusione e suggestioni primaverili: un nuovo murale lungo la «via dello sport». In via Breda, accanto al campo sportivo di Cellatica, un murale collettivo restituisce colore e significato a una parete segnata dal tempo, che si trasforma così in un racconto visivo aperto alla comunità. Dalla celebre corsa di Carlo Mazzone – omaggio a una delle immagini più iconiche del calcio italiano – fino a elementi naturali come radici, foglie e insetti, l’opera si sviluppa come un percorso tra memoria sportiva e rinascita.

La corsa di Mazzone sotto la curva dell’Atalanta nel settembre 2001
La corsa di Mazzone sotto la curva dell’Atalanta nel settembre 2001

«L’idea – spiega l’assessore alle associazioni, ai giovani e allo sport Roberta Saleri – era quella di riqualificare un muro che stava subendo degrado, tra scritte e deterioramento causato dagli agenti atmosferici. Abbiamo scelto di farlo attraverso un contest, invitando artisti a lavorare insieme per restituire dignità e bellezza a questo spazio». L’intervento si è svolto nei giorni scorsi nell’area sportiva di via Breda ed è stato pensato anche come evento aperto: cittadini e curiosi hanno potuto assistere dal vivo alla realizzazione del murale, seguendo passo dopo passo il processo creativo.

«Come amministrazione abbiamo fornito i materiali – prosegue Saleri – mentre gli artisti hanno sviluppato in autonomia il progetto. È stata una partecipazione molto bella, con giovani arrivati da diverse parti d’Italia e anche dall’estero». Il collettivo riunito per l’occasione ha visto la presenza di Andrea, Mostro, Saruk Tha Kid, Sage, Sound, Sowet e Umido: un gruppo eterogeneo, capace di mescolare stili e linguaggi differenti. Ne è nata un’opera «a più mani»; ogni autore ha inserito un frammento della propria visione.

Rinascita

«Abbiamo voluto dare nuova vita alla parete – spiegano gli artisti – raccontando una nostra idea di primavera: chi ha dipinto un insetto, chi scene di vita quotidiana, chi invece, ispirato dal campo sportivo, ha rappresentato Mazzone». Il risultato è un mosaico visivo che unisce sport e socialità. Accanto alla figura in corsa dell’allenatore, compaiono tre uomini seduti, simbolo di incontro e confronto, mentre la componente naturale attraversa l’intera composizione con tonalità di verde che evocano crescita e rigenerazione.

Una nuova vita al muro di via Breda - © www.giornaledibrescia.it
Una nuova vita al muro di via Breda - © www.giornaledibrescia.it

L’esperienza, della durata di tre giorni, guarda anche oltre. «L’obiettivo di questi artisti – conclude Saleri – è di poter esportare questo progetto, portarlo anche in città e trovare nuovi spazi per l’arte urbana». Una prospettiva che punta a trasformare interventi come quello cellatichese in occasioni diffuse di partecipazione e rigenerazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
muraleriqualificazione urbanaurban artCarlo MazzoneCellatica
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario